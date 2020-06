¿Estaba borracho el Presidente de la Corte de Santa Fe?

Las dudas en el accidente que protagonizó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, nos llevan a preguntarnos si el mismo no estaba alcoholizado. Los argumentos de que la caja automática de su automovil de alta gama se trabó son al menos dudosas. Será la justicia la que tendrá que despejar todas las dudas y arrojar algo de luz en este triste episodio, no solo por el accidente en si mismo y los daños que ocacionó, sino, por la investidura de quien lo protagonizó, que no es ni más ni menos que la máxima autoridad judicial de la provincia. Un hecho lamentable que por ahora arroja más dudas que certezas

LOS HECHOS

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, protagonizó un fuerte choque en el sur de la ciudad. Todo ocurrió cerca de las 16 y tuvo lugar en Monseñor Zaspe y su intersección con calle San Martín.



Gutierrez, que iba a bordo de un Audi por Zaspe en dirección al oeste, perdió el control y chocó a un VW Polo que se encontraba estacionado. Seguidamente, atropelló a una pareja que cruzaba por Zaspe y San Martín.

El siniestro continuó cuando impactó y destrozó una casilla de gas de un edificio. Finalmente, embistió la parte trasera de un Ford Fiesta que también se encontraba estacionado en la calle.

Por el choque la mujer debió ser trasladada al hospital José María Cullen. Allí determinaron que sufrió una contusión en la cadera y quedó en observación. Sobre la misma, se supo que es una joven de 22 años y que podría estar cursando las primeras semanas de un embarazo, aunque esto último deberá ser confirmado en el efector con los análisis correspondientes en el área de Ginecología, donde era evaluada.

Según se informó, el titular de la Corte manejaba un Audi A4 cuando se le trabó la caja automática y embistió un vehículo estacionado.

Los resultados de alcoholemia aun no se dieron a conocer