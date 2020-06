Fuertes críticas a Jimena Barón por un comentario que hizo sobre el video de Pablo Alborán

El reciente anunció de Pablo Alborán no pasó desapercibido para nadie. “Hoy estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual”, contó el músico a través de sus redes sociales recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos. Jimena Barón, por su parte, reflexionó al respecto pero recibió muchas críticas.

“Siempre he luchado contra cualquier forma de odio y hoy quiero que mi grito se haga un poquito más fuerte. Hoy estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual. Necesito ser un poco más feliz de lo que ya era”, aseguró Pablo Alborán en un video que compartió a través de Instagram.

En poco minutos, el cantante español comenzó a recibir miles de mensajes de apoyo entre los que se encontraban exitosos músicos de todas partes del mundo como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Ismael Serrano y Carlos Baute. Minutos después, Jimena Barón utilizó sus redes para reflexionar.

“¿Realmente existe un closet de donde salir en el 2020? ¿Según qué elegís salís de Narnia o no? Pensé que cada unx hacía lo que se le cantaba bien el orto con su sexualidad/afectividad/intimidad, pero no, claro, qué boluda…”, escribió Jimena Barón en su cuenta de Twitter.

El comentario de la artista no pasó desapercibido y, en pocos minutos, comenzó a recibir todo tipo de respuestas dentro de la red social. Muchos usuarios la criticaron y otros intentaron explicarle por qué un anuncio como éste era tan importante en estos momentos.

“Vos nunca tuviste que aclarar que te gustan los tipos porque es lo que se espera de vos al nacer. Si te gustaran las chicas, tendrías que salir del closet para poder siquiera empezar a pensar en estar con alguien y ni hablar de presentarla. Se llama heteronorma”, respondió un usuario.

Y continuó: “Ojalá todos pudiéramos hacer lo que se nos canta pero a mí me gusta un flaco y no puedo darle un beso en público, porque o su familia no sabe, o mis jefes me juzgan o viene un loquito a cagarnos a piñas. Para ser alguien que lucra en fiestas gays deberías informarte más”.

Otra seguidora comentó: “Ojalá en un futuro no haga falta salir de ningún closet, ojalá se deje de asumir que somos cis/héteros porque a todo el mundo le dé igual, pero mientras tanto tenemos que visibilizarnos y muchas veces lo hacemos con miedo al rechazo o a la violencia, y lo tenemos justificado”.

“Si, todavía hace falta. Hace tres días en Santa Fe mataron a un hombre por homosexual. Hay que hablar, decir, salir, contar y así abrir caminos para los q no se animan, por miedo, a vivir en libertad. Como sociedad queda mucho camino por recorrer”, remarcó otro usuario de Twitter.