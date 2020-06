Polémica con “Bake Off”: denuncian fraude porque una de las participantes es una pastelera profesional

Los domingos por la noche las redes sociales estallan tras la emisión del reality de pastelería “Bake Off”. Cada participante se cautivó a la audiencia, y ahora en la etapa final hay mucha expectativa por quien se consagrará ganador del certamen.

En esta etapa quedaron cuadro participantes Agus, Agustina, Damián y Samanta quienes en las próximas semanas se disputarán el título de campeón. Lo cierto es que la audiencia tiene su favorito, y en medio de esta semifinal en las redes sociales hicieron una fuerte denuncia de fraude.

Se apuntó contra Samantha Casais indicando que es una pastelera profesional, lo que va en contra de una de los requisitos para ingresar al certamen por lo que se comenzó a hablar de fraude. “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional”, indica uno de los puntos para ingresar al reality.

“Tendrán prohibida su participación aquellas personas que hayan prestado sus servicios como pasteleros y/o panaderos profesionales con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes reglas de participación” dice otro de los requisitos.

Pero con respecto a que sería una pastelera profesional, se difundieron imágenes en las que se la veía trabajando como pastelera en el reconocido restaurante “Café San Juan”. Hasta apareció en el artículo Visión Gourmet en 2014 “La cocina, el corazón de todo restaurante, estaba a cargo de Román y Claudio, secundados por Samantha, especializada en pastelería”, dicen sobre ella.

Y también se conoció un video en el que la participante de Bake Off estuvo presente en el programa Tarde XTRA de C5N, el 2 de junio de 2018 Samantha estuvo preparando un rogel. Esto indicaría que la joven no cumple con uno de los principales requisitos del programa, lo que generó gran indignación.Por el momento, desde la producción no hicieron un descargo al respecto.