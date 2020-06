Fabiola Yáñez deslumbró con un elegante vestido rojo

Desde que se convirtió en primera dama, Fabiola Yáñez viene llamando la atención con sus elegantes looks. En esta oportunidad, posó con un vestido rojo, largo hasta la rodilla con el que se llevó todas las miradas.

En la foto, en la que se la ve con un peinado recogido y unos zapatos bordados, la esposa de Alberto Fernández expresó su agradecimiento a la Gerenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea por un presente que le envió.

“¡Muchas gracias! Gabriela Logatto, Presidenta y Gerente General de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por el hermoso presente, el cariño y tan importante reconocimiento”, comenzó escribiendo Fabiola.

“Nos comprometemos en conjunto a desarrollar diferentes actividades donde niños y niñas de la República Argentina puedan vivir la experiencia de volar por primera vez”, finalizó. En la segunda foto de la publicación, mostró una placa que le enviaron desde EANA.

Hace algunos días, posteó un video en motivo del Día mundial contra el Trabajo Infantil, y en esa oportunidad lució un vestido similar (también muy elegante) de color negro. “Los niños deben trabajar solo en sus sueños”, se la escucha decir a Fabiola Yáñez.

Quien aparece también en el video es el presidente, dando un mensaje para concientizar sobre la problemática del trabajo infantil. Cientos de seguidores reaccionaron a la publicación y les dejaron comentarios de apoyo.

“Fabiola me encanta verlos a los dos juntos!!!. Me sumo a la no violencia infantil en todos sus ordenes!!“, “Hay cuidarlos, son el futuro de nuestro pais“, “Así es, basta con la explotación infantil. No es un tema menor“, son algunos de los que se leen.