Amado Boudou y una decisión que encendió la polémica

El procurador General del Tesoro, Carlos Zanini, tomó una controvertida determinación respecto al ex vicepresidente de la Nación.

Marcelo Longobardi contó este viernes, en su programa radial, que estaba en su casa mirando la televisión cuando de repente se “sobresaltó” al escuchar a su colega del Diario Clarín, Lucia Salinas en el ciclo de Diego Leuco. El conductor señaló que lo que contó la entrevistada podría calificarse como algo “impúdico”, ya que, la misma adelantó que ciertos dirigentes quieren subvencionar al ex vicepresidente Amado Boudou.

Siguiendo esa línea Longobardi manifestó que Alberto Fernández “debería apretar un botón y fulminar el tema”. En relación subrayó que el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini ordenó que se le devuelva a Boudou su pensión por su cargo al frente de la vicepresidencia del país. Para saber más acerca del tema, el conductor charló con Lucia Salinas quien lo primero que remarcó fue que el ex ministro de Economía está con prisión domiciliaria pero eso no lo exime de su condena.

Detalló que el ex funcionario tiene una condena por corrupción vinculada con la causa Ciccone, se trata de una pena de cinco años y ocho meses, la cual aún deber ser confirmada por la Cámara de Casación. Explicó que el principal argumento en el que se apoya la defensa es que el dirigente kirchnerista no posee aún una condena firme. Sin embargo aclaró que Boudou se encuentra imposibilitado para ejercer un cargo público.

En cuanto a la pensión vitalicia, recordó que la gestión anterior de la ANSES como la de la Oficina Anticorrrupción habían determinado que al ex integrante del gobierno de Cristina Kirchner no le correspondía acceder a ese beneficio por haber sido condenado por cometer actos ilícitos en “perjurio” del propio Estado. No obstante el 2 de marzo último su apoderado le pidió al Procurador de la Nación que revisara las acusaciones.

Al hacerlo, Zanini consideró que sólo se le puede retirar la pensión a alguien a quien se le realizó la acusación de juicio político y ese, según explicó la periodista, no es el caso del ex vicepresidente. Por lo tanto, el funcionario revocó la decisión de la ANSES y Boudou podrá volver a percibir esa suma de dinero.

Con información de www.elintransigente.com