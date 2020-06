Alberto Lugones confirma que es suyo el audio que se viralizó y hará una denuncia por violación a la intimidad

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, reconoció que es suyo el audio viralizado en el que les pide a varios magistrados que "no lloren" pues cobrarán el aguinaldo a tiempo y cuestiona el manejo de fondos de la Corte Suprema​.

"Sí, soy yo. Lo grave es que es un intercambio privado; por lo tanto violación del a intimidad", explicó Lugones este viernes, en diálogo con radio La Red.

Lugones, quien desde febrero preside el órgano que se ocupa de seleccionar e integrar las ternas de candidatos para ocupar juzgados nacionales, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un mensaje en el que le dice a su círculo de confianza que "tengan un poquito más de fe en la conducción y en la muñeca" respecto de las dudas sobre el cobro del aguinaldo en el Poder Judicial.

Según Lugones, el audio fue enviado "en un grupo de gente de nuestro espacio", aunque sospecha que la filtración ocurrió por otro lado: "No creo que haya sido mi gente de confianza. Es gente que conozco hace muchos años, además de que esto también les juega en contra a ellos. Pienso que hay probabilidades ciertas de que mi teléfono esté intervenido. Voy a hacer la denuncia".

El magistrado, afín al oficialismo, se quejó de que "cualquier tonto o mala persona" se haya metido en su intimidad" y explicó que, por la pandemia, "todas las decisiones se toman por teléfono".

"Yo voy a pedir que se investigue mi celular. No sospecho de nadie. O fue una tontería de alguien que quiso hacer circular esto en la Corte o hay alguien que me escucha y le pareció interesante difundirlo", agregó.

Consultado sobre la parte del audio en la que planteó "cambiar a los ministros de la Corte" para que "haya una mayoría diferente" y poder disponer así con el dinero del fondo anticíclico que posee el máximo tribunal, Lugones aseguró: "No quiero cambiar la Corte. Es un tema que me excede, no me importa. Yo soy juez y trabajo para que el Poder Judicial funcione".

"Saltan a decir estupideces. Cinco puede ser un buen número para la Corte si trabajan bien. Lo mismo si son 20. Yo no trabajo para el Gobierno; eso es lo que no entienden. Cuando me eligieron para el Consejo de la Magistratura fue por unanimidad; no por ser K", planteó.

De todas formas, el magistrado reconoció que hay malestar por el manejo del presupuesto. "Los juicios de lesa humanidad, los que son contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez​ y otros 50 juicios complejos se están deteniendo porque no tenemos un sistema informático que soporte la posibilidad de videograbar más de un juicio a la vez", explicó.

Y cerró, en ese sentido: "Este dinero no es para mí. La Corte tendrá que responder si le sobran o no recursos. Pero el Consejo hace más de tres meses ya hizo saber que estábamos con muchas complicaciones para llegar a fin de junio. Bueno, llegamos a julio, pero los recursos se apagan y no son solo para pagar los sueldos, sino para que funcione el Poder Judicial".

Con información de www.clarin.com