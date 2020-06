11 nuevos casos en la Provincia y entramos en zona peligrosa

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó que en el día de la fecha se han confirmado 11 casos nuevos de coronavirus en el territorio provincial.

Los nuevos corresponden: tres a la localidad de Ceres, dos a la localidad de Rosario, uno a la localidad de Villada, uno a la localidad de Reconquista, uno a la localidad de Avellaneda, uno a la localidad de Casilda, uno a la localidad de Los Quirquinchos y un caso de Santa Rosa de Calchines.

La ministro de Salud, Silvia Martorano, informó en relación a los casos de Ceres que "dos son contactos de casos confirmados y un tercero que se encuentra en estudio". Explicó que hay "dos casos índices a partir de los cuales se generan los nexos epidemiológicos. Dada esta situación, Ceres ha pasado a Fase 1 en la localidad de Ceres"







"Hay otros dos casos que corresponden a la ciudad de Rosario. Uno tiene que ver con una persona que viajó a una zona con alta circulación viral y otra persona que tuvo contacto con un caso confirmado en zona de circulación viral", manifestó.

En relación a los pacientes de Villada y Los Quirquinchos, señaló: "Los contamos juntos porque ambos forman parte de la ruta de contagios de Carreras. Los dos han tenido contacto de caso confirmado en Carreras, donde estamos en Fase 1. Con estos casos, sumamos 8 contagios. Tenemos pacientes en aislamiento y bajo control".

Sobre los dos casos se dan en el norte, en Reconquista y Avellaneda, la funcionaria precisó que "ambos comparten el mismo nexo que son trabajadores de una provincia vecina con alta circulación viral".

Hay otro caso en Casilda que se encuentra en investigación, se trata de un paciente oriundo de Santa Rosa de Calchines que contrajo la enfermedad en Amba.

La ministra solicitó que las personas que por trabajo se tienen que trasladar a localidades con circulación viral "no socialicen", y explicó: "Si tienen que volver por ejemplo a los tres días al Amba lo podrán realizar pero no podrán realizar las salidas recreativas, deportivas, acudir a restaurantes, shopping, bares, reuniones familiares y afectivas"

"No tiene nada que ver con prohibir. Tiene que ver con cuidar. Estamos entrando en la etapa difícil de la pandemia. Estamos comenzando con el momento en que el pico ya está aumentando cada vez más a nivel país. Están comenzando a aumentar, como era de esperar, como estábamos esperando en nuestra provincia", apuntó.

Con información de Uno Santa Fe