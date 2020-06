Se congelan por 180 días las tarifas de luz y agua

El Gobierno hizo oficial hoy que las tarifas de electricidad y gas se mantendrán congeladas hasta fin de año , luego de publicar en el Boletín Oficial una prórroga por 180 días más de la facultad que le dio la ley de Solidaridad. También extendió de tres a seis facturas consecutivas o alternas la prohibición de corte de los servicios de luz, gas, agua, telefonía, internet y TV por falta de pago para los usuarios con tarifa social.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo ya habían anticipado que "el panorama no da para aumentar". "Se verá en unos meses", dijeron, cuando todavía no se había extendido el plazo inicial, que vencía a fin de mes. Las tarifas de electricidad no se actualizan desde marzo del año pasado y las de gas, desde abril de 2019.

Según la experiencia de lo que ocurrió en el pasado (entre 2003 y 2015 las tarifas estuvieron casi congeladas), la falta de recomposición puede afectar paulatinamente la calidad del servicio.

A través del decreto 543/2020, el Gobierno indicó que "la emergencia sanitaria y el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural".

Además, sostuvo que "las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso". Esta medida abarca solo a aquellos usuarios que tienen tarifa social .

Fuente: La Nación