Vitaloni: "La población se ha tomado demasiadas libertades, el virus va a entrar a Rafaela nuevamente"

"Hay que dividir en dos todo lo que hemos vivido. Una primera etapa donde nos atropelló un tren , donde tuvimos que aprender todo de golpe y donde había personas de por medio. Hubo cazas de brujas. Hubo muchos casos, todos de golpe. Cuando se produjo el fallecimiento lamentablemente fue un quiebre; era la explicación de lo que veíamos en otros lados nos estaba pasando a nosotros" Así se expresaba el Dr Roberto Vitaloni, definiendo muy claramente un antes y un después, con el dato necrológico que dejó la pandemia en Rafaela. "Después viene, y seguimos manteniendo, una etapa donde hay mucho trabajo que no se ve, pero que gracias a Dios no hay pacientes. Y se ha logrado esta cantidad de días que llevamos que ya hasta a nosotros nos sorprende". La incertidumbre en los tiempos que corren. Vitaloni lo expresa con una claridad reveladora. "¿Cuándo nos meten la pelota en la cancha? Y la pelota la maneja la gente, y no la Salud. Entonces hace que todo se torne más difícil y más angustiante también. La población se ha tomado demasiadas libertades y hay un movimiento de gente que no es el deseado. Por el otro lado tenemos que la gente al día de hoy ya no acepta la cuarentena, entonces es muy difícil contener a la gente. Pasamos de la exacerbación de la Caza de brujas -a ver donde está, quién es, como fue, como se contagió- a amontonarnos, tomar mate, reunirnos, violar normas, salir. El ser humano responde a estímulos, y en este caso la ausencia de casos, funciona como un no estímulo.Para que me voy a cuidar si está todo bien". Otro tramo muy interesante de la entrevista: el cambio de paradigma. Antes el virus entraba desde el exterior y hoy está a la vuelta de la esquina. "Cómo entra el virus? Antes el virus entraba en un pasaporte, cuando venías del extranjero. Ahora el virus está acá. Está en Buenos Aires, en Rosario, lo tenemos en Ceres. No quiero ser yo el que haga la Caza de brujas, pero el virus va a entrar porque alguien lo transporta desde estos lugares. Va a tener nombre y apellido, porque alguien lo va a traer. Y no me preocupa la gente que hace las cosas bien, responsables, sino la cosa informal que existe. Porque siempre hay uno que se la sabe más, o porque es informal, o porque es su medio de vida, o porque piensa que no le va a pasar, porque la cosa mágica siempre está. Va a hacer que traigan al virus, como pasó en los casos de Ceres", concluyó Vitaloni.

Fuente: ADN