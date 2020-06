La oposición se solidariza con al intendenta de La Rioja

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en Twitter un mensaje de solidaridad hacia la intendenta de La Rioja, Inés Brisela y Doria. Ante la denuncia realizada por la intendenta, por extorsión hacia la gestión de la intendenta y amenazas a su hija. Que supuestamente, fueron realizadas por la agrupación Barrios de Pie. Bullrich considera que los agravios tienen que ser condenadas por la sociedad y esclarecida por la justicia.

A su vez, el ex presidente, Mauricio Macri y el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, tambien repudiaron las acciones contra Brisela y Doria. Macri posteó en redes sociales: “quiero expresar toda mi solidaridad con la intendenta de La Rioja frente a las amenazas de violencia contra ella y su familia. No está sola”. A su vez Cornejo expresó: “expresamos nuestra preocupación ante las amenazas contra @ines_byd. Integrantes de Barrios de Pie amenazaron con tomar el edificio municipal y con secuestrar a la hija de Inés”.

Por otro lado, las militantes de la UCR tambien se aliaron ante la situacion de la intendenta de La Rioja. En un comunicado manifestaron: ” Inés es una de las tantas mujeres que trabajan con compromiso y esfuerzo en el Estado y están expuestas a situaciones intolerables que disminuyen su desempeño en la función pública y ponen en peligro su bienestar personal”. y agregaron: “Exigimos el cese de estas prácticas que van a contramano del Estado de Derecho. Queremos una Argentina sana, transparente y solidaria que trabaje por la mejora de la calidad de vida de los más desprotegidos y no organizaciones que lucran con la angustia de la gente”.

De igual manera el Comité Nacional de Unión Cívica Radical viralizaron un documento en donde enfatizan: ” Estamos en estado de alerta ante las repetidas conductas antidemocráticas de las organizaciones, que pretenden pasar por arriba a las autoridades elegidas por los vecinos. Esperamos que la Justicia actúe con agilidad e independencia y que garantice la seguridad de todos los funcionarios municipales”. “El Gobierno Nacional debe condenar estos actos y transparentar la distribución de la ayuda social en este contexto tan delicado”, concluyó la proclama.

Una maniobra para ensuciar la causa



Desde la organización, Barrios de Pie, negaron que quienes se expresaron de ese modo tengan que ver con la organismo. “Es una maniobra para ensuciar la causa en defensa de nuestros derechos, acá nadie va a cometer delitos, hay un intento por desprestigiar una causa justa de 2875 familias que reclaman en forma pacífica por sus derechos”, sostuvieron. Y agregaron: “tenemos buen vínculo con la intendenta”.

Con información de www.elintransigente.com