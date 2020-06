Mauricio Macri y Alfredo Cornejo repudiaron las amenazas que recibió la intendenta de La Rioja

Durante los cuatro años que gobernó Cambiemos no tuvieron un buen vínculo. El mendocino Alfredo Cornejo se quejaba porque no era escuchado y el ex presidente Mauricio Macri porque no era comprendido. Estos dos dirigentes de trayectorias tan distintas y carácter fuerte, necesitaron la derrota para que pudieran conversar de otro modo, comprendiendo cada uno el lugar del otro. Hoy, además, coincidieron en expresarse en igual sentido.

Macri posteó en Twitter que “quiero expresar toda mi solidaridad con la intendenta de La Rioja frente a las amenazas de violencia contra ella y su familia que se conocieron las últimas horas. No está sola”.

Cornejo, por su lado, escribió que “expresamos nuestra preocupación ante las amenazas contra @ines_byd, intendenta de La Rioja. Integrantes de Barrios de Pie amenazaron con tomar el edificio municipal y con secuestrar a la hija de Inés”. Y puso el link con el comunicado de la UCR al respecto.Inés Brizuela y Doria, intendenta desde diciembre 2019, es una dirigente radical que en alianzlogró ganar la intendencia en momentos presupuestarios difíciles, sobre todo cuando el gobernador es un peronista con el que no se lleva del todo bien, al punto que en la UCR están convencidos de que quiere aprovechar la pandemia para ahogar la gestión de la capital provincial.

En concreto, la intendenta se presentó ante una fiscalía local donde hizo una denuncia penal porque “amenazaron con tomar el Municipio y secuestrar a mi hija para presionarme con el pase a planta de 3.000 trabajadores precarizados, muchos de los cuales tienen entre 5 y 16 años de antigüedad”, según aseguró a Infobae.

Desde Barrios de Pie Somos (alineados con el subsecretario Daniel Menéndez) negaron que quienes se expresaron de ese modo tengan que ver con la organización. “Es una maniobra para ensuciar la causa en defensa de nuestros derechos, acá nadie va a cometer delitos, hay un intento por desprestigiar una causa justa de 2875 familias que reclaman en forma pacífica por sus derechos”, sostuvieron.

El funcionario del Ministerio de Desarrollo Social explicó que habló con la secretaria de Gobierno del Municipio, la peronista Teresita Luna, para “bajar el tono a la discusión”, aunque la protesta fue escalando en las calles riojanas y las amenazas llevaron a que tome cartas en el asunto los jefes nacionales de la oposición, Cornejo y Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Ella es la que se comunicó con el ex Presidente para pedirle que se involucre en un asunto que tiene conmocionadas las filas opositoras.

Desde el grupo original Barrios de Pie dijeron que “tenemos buen vínculo con la intendenta” y se quejó de que el grupo ligado a Menéndez “usurpe nuestro nombre”.

Brizuela y Doria detalló que “una persona conocida me pasó capturas de pantallas y audios para que tomara recaudos, porque estaban organizando tomar el Municipio y agredir a mi hija y eso es lo que llevé a la justicia”. La hija de la Intendenta tiene 18 años y milita en la Juventud Radical, con fuerte presencia en los barrios humildes, según reconocen entre los movimientos sociales.

Además, informó que la justicia ya dispuso “medidas protectorias”, es decir, decidió seguridad para su hija, y que el fiscal promovió acciones contra “autores a determinar”, además de medidas de prueba sobre las líneas telefónicas que se están involucradas en el chat de los trabajadores precarizados que estaban liderando las protestas.

Con información de www.infobae.com