Perotti, de privatizar el Banco Santa Fe a estatizar Vicentin

El gobernador santafecino, Omar Perotti, dijo que el plan que su gobierno presentó al juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, para designar tres personas como interventoras de la agroexportadora Vicentin en el marco del proceso concursal, de modo de permitir el “rescate” de la empresa, fue aceptada por el presidente Alberto Fernández pues se trata de la “propuesta superadora” que había mencionado el 11 de junio pasado, al cabo de la reunión en Olivos en que el jefe de Estado recibió a ejecutivos de la empresa y en la que participó el propio Perotti.

En diálogo radial con el programa “Sábado Tempranísimo”, por radio Mitre, Perotti insistió en que ahora la respuesta está en manos del juez, al que pidieron que revierta el fallo de ayer, por el que repuso a los ejecutivos de Vicentin en la conducción de la empresa, dentro del marco concursal, y redujo el rol de los interventores designados al de “veedores”.

El gobernador santafecino dijo que la propuesta provincial se presenta a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia y se enmarca en la ley de Concursos y Quiebras, con lo que salva las críticas que se le habían hecho al decreto de intervención con el objetivo posterior de proceder a la expropiación de la empresa.

Según Perotti, en la reunión del 11 de junio en Olivos, los propios ejecutivos de Vicentin le habían manifestado al presidente que estaban de acuerdo con la intervención del Estado, pues habían perdido la confianza de muchos actores del sector agroexportador.

La propuesta del gobierno santafecino consiste en la designación de tres interventores, uno de los cuales sería Gabriel Delgado, el mismo que ya había designado el Gobierno nacional, y otros dos propuestos por la provincia, pero ya no por dos meses, sino por tiempo indeterminado, hasta llegar a una solución respecto de la situación de la empresa.

Sin embargo, Perotti fue menos claro respecto de cuál sería el resultado final. Admitió la posibilidad de una empresa mixta, incluso con participación estatal mayoritaria, en función del aporte que cada actor del proceso concursal haga al “rescate” de Vicentin. Al respecto, mencionó la participación de proveedores, cooperativas y trabajadores en el proceso. La idea de Perotti puede significar que Vicentin sea en definitiva “estatizada” sin ser “expropiada”.

El gobernador dijo que la situación actual genera mucha incertidumbre entre los trabajadores, ya que la empresa prescindió de trabajadores tercerizados y está trabajando solo “a fasón”, lo que despierta dudas acerca de la estabilidad de los puestos de trabajo.

Según Perotti, su propuesta se ajusta a las leyes y normas existentes y es diferente de la idea de expropiación que impulsaba el gobierno nacional, pero consideró “imprescindible” la participación del Estado en la empresa por la magnitud de la deuda e incluso señaló que los propios ejecutivos habían pedido la intervención del Estado en la reunión en Olivos del 11 de junio.

“La magnitud de la deuda es imposible de solucionar sin la participación del Estado”, dijo Perotti, que señalo que la deuda de Vicentin supera los USD 1.400 millones. Lo que hace falta para comenzar el “rescate”, señaló, es que el juez Lorenzini acepte la propuesta del gobierno provincial.

Perotti dijo que no había visto un tuit del presidente Alberto Fernández en el que señalaba que no había un paso atrás. “No lo vi, pero el presidente quiere que si el gobierno va a afectar recursos, no quiere que quede en manos de quienes llevaron la empresa a esta situación”, señaló, e insistió en que la propuesta provincial es la “instancia superadora” mencionada el 11 de junio.

“Permite poner energías detrás del objetivo de rescatar la empresa, de constituir una sociedad mixta, público-privada que juegue un rol importante en la industria de agroalimentos; tiene que haber una bandera argentina flameando siempre. Daría tranquilidad y confianza a la nueva empresa que va a surgir de la instancia concursal. Ojalá el juez valore esta posibilidad”, amplió el gobernador peronista santafecino, quien participará en Rosario en el acto del Día de la Bandera, en el que también participará el presidente Alberto Fernández, pero por vía digital.

Declaraciones posteriores de Alberto Fernández configuran un juego de pinzas sobre el juez y la empresa en concurso. “Si el juez dice que no a la propuesta de Perotti, no queda otro camino que expropiar”, señaló el presidente.

Luego, en entrevistas en el mismo programa, Carlos Iannizotto, presidente de Coninagro, uno de los integrantes de la Mesa de Enlace, consideró mejor la propuesta provincial en la medida que signifique una marcha atrás respecto de la idea de expropiación y recordó que Coninagro propuso armar un fideicomiso donde puedan participar la Nación, la provincia, las cooperativas y los trabajadores para “rescatar” Vicentin.

En cambio, Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, también miembro de la Mesa de Enlace, reconoció que si bien la propuesta de Perotti “implica ajustarse a derecho” mantiene las dudas sobre si el gobierno realmente dio marcha atrás en su objetivo de expropiación. “Las señales son muy confusas”, señaló.

Pelegrina rechazó la idea del Estado metiéndose en el manejo de una empresa como Vicentin, que actúa “en un negocio difícil, transparente, con mucha competencia y capacidad instalada”.

Por último, dijo que las manifestaciones de este sábado no son tanto en apoyo de Vicentin sino contra el “atropello a las libertades y la afectación de los derechos de propiedad” y recordó que, por ejemplo, en Trenque Lauquen (La Pampa) el intendente pretende fijar un nuevo impuesto. “No es sólo cuestión del campo”, concluyó, y auguró una masiva manifestación para el día de hoy.

