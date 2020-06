Vicentin: balearon a un manifestante durante la protesta frente a la Quinta de Olivos

En un extraño episodio que todavía se investiga, un hombre fue baleado a metros de la quinta presidencial de Olivos, a donde había ido a apoyar una de las manifestaciones que se realizaron en todo el país en contra de la expropiación de Vicentin y en defensa de la propiedad privada.

R.J.A., vecino de San Isidro, de 49 años, se acercó hasta a la residencia donde descansa Alberto Fernández acompañado de su esposa. Llegaron en su auto poco después de las 16:30, hora pactada para el inicio del banderazo que se repitió en casi 10 distritos del país. Para entonces, la policía ya había cortado el tránsito en cercanías a la quinta presidencial.

Luego de estacionar su vehículo sobre la Avenida Maipú, en sentido capital y antes del cruce con la calle Acassuso, la pareja se bajó del rodado y empezó a caminar hacia al grueso de la convocatoria. Con su teléfono celular, R.J.A. comenzó tomar una fotos y filmar unos videos hasta que de repente sintió un fuerte impacto en su brazo derecho: había recibido un balazo disparado desde un arma de aire comprimido.

“Salió a filmar y en un momento me dice ‘ay, me pegaron’. Se le hizo un agujero y le empezó a doler, entonces llamamos al SAME y le avisamos a la Policía”, contó la esposa de la víctima, que también aseguró que “a otro auto también le tiraron un balin”.



De inmediato, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias llegó para asistirlo. En el lugar le realizaron las primeras curaciones y debido a que la herida en el antebrazo no revestía gravedad, resolvieron no trasladarlo a un centro médico. El hombre, igualmente, comentó que iba a hacerse atender por su obra social. También dijo que después de retirarse del sanatorio, iba a hacer la denuncia.

Todavía se desconoce quién fue el agresor y desde dónde se disparó el proyectil. “Aparentemente tiraron desde un edificio en esa esquina”, dijo otro manifestante que estaba en el lugar, señalando a la intersección de Maipú y San Lorenzo. Otros aseguraron que el ataque se produjo desde un vehículo que circulaba por la zona.

Esta tarde, las inmediaciones de la Quinta de Olivos se llenaron de manifestantes que fueron llegando a la residencia, algunos en autos y otros a pie. Con carteles y banderas argentinas, tocando bocina y golpeando cacerolas, los concurrentes expresaron su malestar por las políticas del Gobierno. Debido a su presencia, la custodia policial frente a la residencia se incrementó con el pasar de los minutos.

Desde las entidades del campo y productores autoconvocados que convocaron al masivo banderazo, habían pedido movilizarse con responsabilidad y preservando la salud propia y ajena, con barbijos y manteniendo el distanciamiento social en medio de la cuarentena para prevenir el coronavirus. Entre las personas que se acercaron hasta Olivos hubo poco cumplimiento con respecto al distanciamiento.

Fuentes judiciales apuntan que la investigación para esclarecer el hecho está a cargo del fiscal Alejandro Guevara de la UFI Vicente López Este junto a la Comisaría 1° de Olivos con jurisdicción en a zona. Guevara analizaba cámaras de seguridad en la noche del sábado. La víctima, por lo pronto, no declaró: se negó a ser atendido en un hospital público y se retiró por sus propios medios a una clínica privada, tras entregar su información de contacto. Sus heridas son consideradas de carácter leve.

Fuente: Infobae