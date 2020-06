“Estamos yendo por mal camino”: Hilda 'Chiche' Duhalde apuntó contra el Gobierno

La dirigente política Hilda ‘Chiche’ Duhalde manifestó este domingo que el país está yendo por “mal camino” y cuestionó de manera contundente la asistencia social del Gobierno de Alberto Fernández en este contexto tan particular de pandemia de coronavirus. “Estamos yendo por mal camino, estamos yendo muy mal, seguimos retrocediendo“, sostuvo.

Ante panorama desolador, agregó: “Me preocupa eso. No logramos salir, no logramos avanzar, darnos cuenta que el fondo nunca se toca. Siempre decimos que estamos tocando fondo, pero el fondo siempre puede estar un poco más abajo”. En este punto, arremetió de lleno contra la administración del Ministerio de Desarrollo Social.

“La forma de repartir el dinero de la ayuda social es pésima. Hay cerca de 30 planes sociales muy focalizados y no hay una política pública en materia social. A la gente que está en situación de vulnerabilidad hay que ayudarla, no siempre, no eternamente. Pero no con tantos planes, con un solo plan por encima la línea de la indigencia, por familia”, opinó.

“Hay planes que entregan recursos económicos sin control. Jefas y jefes repartía recursos, pero con control”, insistió ‘Chiche’ Duhalde. Acto seguido informó que, antes de la pandemia, tuvo una reunión con el titular de la carteta de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la que idearon un plan integral de ayuda social, pero todo quedó en la nada por la propagación del coronavirus.

Arroyo vino a verme a casa antes de asumir. Cuando quisimos implementarlo, me di cuenta de que él no tenía espacio para armar un programa dentro del Ministerio porque había áreas que estaban tomadas por los movimientos sociales y otras pertenecían a partidos políticos. Esto necesita un gran equipo: hay que estar en el territorio organizando la red”, detalló la dirigente. Y, para cerrar, dijo: “Me molestó mucho el problema de las compras que se hicieron mal en el Ministerio de Desarrollo Social”.

