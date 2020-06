Luli Salazar, sobre cómo nació Matilda: “Le voy a contar la verdad”

“No lo tengo pensando. Le voy a contar la verdad”, expuso Luli Salazar dentro del programa PH: Podemos Hablar (TELEFE), conducido por Andy Kusnetzoff. Le había preguntado cómo iba a darle a conocer a su hija Matilda que no tiene papá.

En ese sentido, la modelo destacó: “No tengo que estar maquinando cómo se lo digo. Se lo voy a decir totalmente natural, y yo sé que ella lo va a aceptar muy bien porque es una nena muy inteligente”.

Y es así: el entorno es el que mete la presión, que Luli Salazar parece no sentir. Llegado el momento, se sentará con su hija Matilda y hablarán al respecto. Sin vueltas ni segundas intenciones.

Lo único relevante en este contexto es el amor que se tienen una por la otra y solo basta con ver las publicaciones que la ex chica Playboy hace en sus redes sociales manifestándole todas sus emociones y sentimientos a su pequeña hija

En abril de 2018, cuando recién había nacido Matilda, su mamá había expresado: “Un día te soñé y un día ese sueño se hizo realidad. 4 meses de sentirte, de mimarte y besarte. No tengo palabras de agradecimiento a la vida, me superaste toda expectativa. Mi amor eterno e incondicional. Matilda”.

Es que el programa de PH estuvo enmarcado en el Día del Padre y otra de las invitadas fue Lola Latorre, que se conmovió hasta las lágrimas. “Me cuesta hablar mucho del tema. No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta mucho la relación con mi papá, no tengo una buena relación, pero intento cada día superarlo”.

Su padre le fue infiel a su mamá. “Sigue siendo mi papá, a pesar de todo lo que pasó. Yo lo amo, pero esto me rompió el corazón. Hoy en día sigo frustrada, enojada, lo miro y digo ‘no’. Creo que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta”.