Frigerio sobre el espionaje ilegal M: "Quiero creer que no emanó de una orden del Ejecutivo"

El ex ministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, habló sobre las investigaciones en torno a la causa de espionaje ilegal M, en la que se indaga sobre seguimiento y escuchas a dirigentes políticos, y dijo que espera que la orden a la AFI no haya surgido del Poder Ejecutivo.

“Es demasiado grave la acusación para opinar sin fundamento. Hay que dejar actuar a la Justicia y esperar que esto no sea así, que no hubo por parte del Estado una decisión de espiar, no importa a quien. Quiero creer que esto no emanó de una orden del Poder Ejecutivo”, expresó en una entrevista al diario La Nación.

En la causa se investiga el espionaje ilegal a dirigentes que en ese momento era oposición al macrismo, pero también a otros del propio partido, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Al ser consultado sobre las acusaciones del sector más duro de PRO sobre una supuesta "persecución" a través de las causas judiciales en las que involucra al expresidente Mauricio Macri, respondió: “No tengo información, sí recuerdo que la oposición decía lo mismo del gobierno que integré, y permanentemente yo salía a aclarar que no había ninguna presión sobre la Justicia, que actuaba por su lógica propia”.

“Espero que hoy ocurra lo mismo y que no haya ningún intento de conducción de la Justicia por parte de la política o del Gobierno. Es muy pronto para dar un veredicto, espero que se entienda que se vive en un Estado de Derecho”, remató.

Con información de www.ambito.com