Revelaron qué hizo el paciente con coronavirus de Santa Rosa de Calchines

El director del Hospital Cullen, Pablo Poletti, dio detalles sobre cómo fue la atención del paciente de Santa Rosa de Calchines que dio positivo por Covid-19 en la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, describió el estado en que se encuentra el adulto mayor oriundo de Ceres que llegó el sábado por la madrugada y está con asistencia respiratoria.

"El viernes aproximadamente a las 18.30 se comunican desde el Ministerio de Salud para averiguar con nombre y apellido si había sido atendido en el hospital para constatar la atención en este nosocomio ya que había llegado un informe de ese paciente en particular que había sido hisopado en La Plata días antes y que había dado positivo. Efectivamente en el hospital se atendió en la siesta del viernes, a las 15.30, y se había atendido en el área no Covid porque había referido un traumatismo de nariz, una fractura de tabique, y vino por sus propios medios con la madre", comenzó a revelar Poletti.

Y agregó: "Se lo recibió, se le hizo un triaje y luego se lo atendió en el consultorio por un médico de la guardia. Ambos, tanto el triajero como el médico con los elementos de protección. Y el paciente en todo momento usó tapabocas tanto en el ingreso, en la sala de espera, como en la atención. Se le dieron las indicaciones en base a las afecciones en la nariz, y se le dio de alta. Cuando nos enteramos a través del Ministerio que era Covid positivo, se habló con el profesional médico, con el enfermero. Se los aisló preventivamente. Vinimos con el jefe de la guardia el viernes a revisar todas las cámaras del circuito que había realizado el paciente para no dejar ningún cabo libre de algún otro personal que haya podido estar en contacto con él, lo que se llama un «contacto estrecho». En ese sentido, al no haber más personas de contacto estrecho, únicamente se aisló al médico que lo atendió y al enfermero por considerarse un mediano contacto estrecho y que necesitan ser aislados por 14 días y se va a reevaluar si son siete días más".

"El médico y el enfermero no se hisopan porque son asintomáticos. Están con control del 0800 y en base a que aparezca un síntoma o no recién ahí recibirán si es necesario el hisopado. Me comuniqué con ellos el fin de semana, están en perfecto estado de salud y haciendo responsablemente un aislamiento preventivo para evitar cualquier complicación", acotó.

Sobre lo que se activó luego en relación al paciente al regresar a su localidad, Poletti señaló: "Sé por información ministerial que cuando avisó que se había retirado por sus propios medios, la directora de Santa Rosa de Calchines había ido hasta su domicilio, lo ubicaron, hablaron con él. Creo que se hizo todo el recorrido, el nexo epidemiológico en el que estuvo el paciente desde que llegó a Santa Rosa y a partir de ahí se fue aislando gente. La verdad que dónde está haciendo el aislamiento desconozco, sé que está aislado".

Por último, dijo sobre el paciente ceresino internado en el Cullen: "El mismo día, el viernes, dentro de la red de salud que tiene la provincia, como Ceres tiene un hospital de segundo nivel de atención y de mediana complejidad, requería este paciente una terapia de alta complejidad, porque era caso sospechoso. Se lo trasladó como sospechoso, se lo esperó en la guardia, teníamos la cama reservada. Llegó aproximadamente a las 0.30 del sábado. Y a primera hora de ese día hubo que colocarlo con asistencia respiratoria. Se encuentra actualmente con asistencia mecánica. En el día de ayer dio positivo para Covid-19, es el primer caso confirmado en el área crítica del hospital. Está estable, pese que es un cuadro crítico, con muchos factores de riesgo por parte del paciente que tiene 70 años y que se encuentra con respirador, con falla renal, pero estable".

Fuente: Uno Santa Fe