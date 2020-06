Vitaloni: "No nos asustemos, nos informemos y colaboremos”

“El sábado se dio la internación de una señora mayor. Como parte del convenio público-privado, se internan en el hospital cuadros de neumonía en los cuáles se investiga que pueda ser o no Covid19", dijo Vitaloni

En primer lugar, se refirió al decreto provincial que determina que quienes lleguen de otras provincias deben realizar cuarentena. “La realidad es que el decreto de gobernación puso por escrito lo que se venía trabajando, la necesidad de dejar en claro que todas las personas que vengan de otra provincia van a tener que realizar la cuarentena. Lo que está queriendo pedir ese decreto es que no se viaje, salvo que desarrolle una actividad esencial”, comentó.

“Este fin de semana, la gente de la municipalidad estuvo haciendo los controles en los ingresos y egresos. Se detectó mucha gente que hizo uso y abuso de los permisos, fundamentalmente los que habían viajado por el día del padre. Debemos insistir en que los viajes queden limitados a la extrema necesidad”, dijo Vitaloni.

“Aquellas actividades esenciales van a seguir y se le va a insistir en el control sobre todo a la gente del transporte. A quienes están vinculados con áreas de circulación vial debemos pedirles especial colaboración. Por ejemplo, a un camionero que venga de Buenos Aires, cuando esté de descanso en Rafaela, le vamos a pedir que voluntariamente trate de no socializar, no compartir mates, porque de esa manera se cuida a él y a todos”.

“Esto no es sembrar pánico, es pedirle ayuda a la gente que es protagonista en la prevención de la diseminación de la enfermedad”, sostuvo el profesional.

Rafaela sin casos de coronavirus

“Rafaela no tiene pacientes hasta el momento. Los sospechosos son las personas hisopadas y lo son hasta lo que dé el resultado. Hasta ahora, no tenemos ningún positivo”, dijo.

Respecto a los casos de personas aisladas que se conocieron en las últimas horas, aclaró: “en la referencia que hicieron en la conferencia de prensa del parte epidemiológico de Santa Fe, se habló región Rafaela porque se trata de no estigmatizar a la ciudad de Ceres. Ceres está dentro de la región Rafaela, pero los aislados no son de la ciudad de Rafaela”

Casos sospechosos: desinformación en redes sociales

“Son más letales los medios digitales e internet que el virus. Tiene un índice de replicación mayor que el virus”, empezó comentando Vitaloni. Posteriormente, explicó las situaciones de dos pacientes que ingresaron al hospital el fin de semana: “sin decir nombres para no vulnerar los derechos de la gente, el viernes se internó a una persona que estaba cumpliendo la cuarentena de forma voluntaria porque había venido de un lugar de Buenos Aires. Tuvo un problema abdominal, nada que ver con el cuadro viral. Debió ser internado, pero no es Covid19. Estaba haciendo cuarentena preventiva.

“El sábado se dio la internación de una señora mayor. Como parte del convenio público-privado, se internan en el hospital cuadros de neumonía en los cuáles se investiga que pueda ser o no Covid19. Fue hisopada, tendremos los resultados hoy”, comentó. “Hasta ahora, no tenemos nada en absoluto. Lo importante es que no nos asustemos, nos informemos y colaboremos”, aseguró.

Fuente: LT28