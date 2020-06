Perotti habla, como desde el 20 de Marzo, sin saber de lo que habla, como desde el 20 de Marzo

CORONAVIRUS Por Martín SILVA

Tres meses hablando de lo que no sabe, pidiendo consejos a los que no entienden, tomando decisiones con consecuencias impredecibles. Perotti no es más que un integrantes de un gobierno desorientado que por ahora nos vendieron humo y la mentira está llegando al final