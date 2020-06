Escotadísima y en la pileta, Floppy Tesouro incendió las redes

La modelo Floppy Tesouro hace unos meses reunir a su familia junto a su pareja Rodrigo Fernández Prieto y su hija de cuatro años Moorea. Desde sus redes sociales, la argentina siempre comparte producciones y momentos junto a su familia.

En su última publicación, Floppy Tesouro publicó una imagen desde su cuenta oficial de Instagram donde se la puede ver disfrutando del sol en una pileta. A pesar del mal momento que está viviendo por la pandemia del coronavirus el mundo, la modelo intenta que sus seguidores vuelen hacía lugares paradisíacos.

Con vestido transparente negro y un escote profundo, Floppy publicó la foto con un mensaje para incentivando a sus seguidores a contar una anécdota particular. “Cierra los ojos e imagina la frase más bonita que te hayan dicho… Cuentenme ¿Cuál es? Los leo”.

El posteo superó los más de 2 mil me gusta en pocos minutos y sus seguidores se prendieron a la trivia con frases descomunales, además de halagarla por su producción en la pileta.

“A mi me dijeron ¿Perdón, vos sos Google??? Le dije: No, ¿Por? Porque tenés todo lo que busco”, “¿Querés una milanesa con fritas?”, “¿Nos casamos?”, “Vine a comprar una cerveza y me encontré con el amor de mi vida”, “Vendo la Play y viajamos a Brasil”, “Te busqué casi toda la vida”, fueron algunos de los mensajes que recibió.