Ricky Martin negó haber optado por el alquiler de vientre: “A mí me lo prestaron”

Instalado en Puerto Rico con su esposo y sus cuatro hijos, Ricky Martin está haciendo lo posible para superar la angustia que se vive a raíz de la pandemia del coronavirus alrededor del mundo. En una reciente entrevista, el cantante confesó no estar pasándola nada bien.

A lo largo de toda la cuarentena, Ricky Martin se mostró muy activo en las redes sociales donde reflexionó sobre el difícil momento que se vive en todo el mundo. Sin embargo, tampoco dejó de lado su rol de padre y acompañó a sus cuatro hijos más que nunca en el proceso de adaptación.

“Sentía que la cabeza me iba a explotar”, comenzó contando en una entrevista al diario El País. “El optimismo es un mecanismo de defensa y una decisión que tomo todos los días. Pero soy realista también. Tengo cuatro hijos en casa, tengo que aparentar que está todo bien, hasta cierto punto, tampoco les voy a mentir”, siguió.

Ricky Martin aseguró que conectarse con lo que siente, especialmente con sus miedos, es la forma más sana de procesar lo que ocurre. “Quiero poder decirles: ‘estoy asustado hoy, hijo mío’, eso les fortalece. Esa vulnerabilidad. Quiero que crezcan vulnerables, en contacto con sus emociones y las de los suyos, que lo vivan todo como real. Y esto la pandemia nos lo ha permitido”, aseguró.

Y también agregó: “Estamos como en un limbo y es importante que lo aprovechemos para buscar, para confrontar nuestros demonios, convertirnos en mejores personas y evolucionar. Mi música me ayudó a canalizar este tsunami de emociones que sentía. El confinamiento ha sido como un psicoanálisis”.

Con respecto al alquiler de vientre, Ricky Martin fue muy determinante: “Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”.

Luego, hizo referencia al machismo y cómo se vive dentro de la música latina. “Cuando oigo a alguien decir ‘jodido maricón’ o ‘jodido negro’, son palabras que escucharon víctimas de crímenes de odio justo antes de morir. Ahí es donde tenemos que tener cuidado”, explicó.

“Sobre las mujeres: ustedes son fuertes, ustedes tienen todo para hacer lo que quieran con nosotros. Yo soy feminista, yo estoy con las mujeres”, cerró Ricky Martin.