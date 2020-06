"El 'Kun' Agüero sería operado el jueves o el viernes en Barcelona", reveló su padre

El futbolista argentino Sergio Agüero sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante la goleada por 5-0 de Manchester City sobre Burnley, por la fecha 30 de la Premier League. Y los pronósticos no son buenos.

Leonel Del Castillo, padre del delantero, señaló que se trata de una rotura de meniscos y anticipó que esta misma semana pasaría por el quirófano. "Se le trabó la rodilla. Ya le venía doliendo en la semana. Son los meniscos", dijo durante una entrevista con Radio La Red y agregó: "El martes le harán una resonancia y ahí verán la gravedad. Calculan que el jueves o viernes lo operarían en Barcelona".

"Él dice que es los meniscos porque si fuese una lesión más grave la rodilla le bailaría. De ánimo siempre está bien", continuó el papá del Kun, que destacó: "Los médicos sabían que en cualquier momento le podía pasar esto. Él quiere operarse rápido ahora para ver si llega al partido de Champions League".

Durante el martes le realizarán todos los estudios correspondientes para definir cuáles son los próximos pasos a seguir. En caso de tener que someterse a una operación, lo hará en Barcelona, donde ya se realizó una artroscopía de esa misma rodilla en la previa del Mundial de Rusia 2018.

El entrenador Pep Guardiola no se mostró muy optimista. "No tiene buena pinta. Sintió algo en la rodilla", señaló el DT de Manchester City en declaraciones reproducidas por la cuenta oficial del club y agregó: "El martes se sabrá qué tiene. Los médicos dijeron que le harán una prueba, pero no tiene buena pinta".