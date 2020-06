Castellano abre el paraguas de su propia incapacidad

En una videoconferencia desarrollada este martes por la mañana, el intendente Luis Castellano, acompañado por la concejal Brenda Vimo y el coordinador de epidemiología, Roberto Vitaloni, se contactó con los periodistas para explicar el alcance del nuevo decreto firmado por Omar Perotti, sobre los controles dentro del territorio provincial.

Castellano comenzó diciendo que “estamos repasando todos los protocolos y fundamentalmente estamos trabajando sobre el decreto que firmó el gobernador el día domingo y que entró en vigencia el lunes. Nosotros ya venimos con más de 60 días sin casos y todos sabemos y lo vemos claramente, que al estar en fase 5, la cantidad de movimiento y de relaciones que se dan dentro de la ciudad es muy alto. Estamos con una preocupación creciente porque los casos que se vienen dando en ciudades muy cercanas a Rafaela, por la cantidad de casos que hay en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y sobre todo por todo el vínculo empresarial, económico y de transporte que tenemos. Ajustar los protocolos ante la aparición de un caso es una tarea fundamental”.

El intendente señaló que “también es una tarea fundamental transmitirle a la comunidad de que si hoy aparece un caso en la ciudad estando en fase 5, no es lo mismo que cuando apareció estando en fase 1 todos aislados y en donde el control de la trazabilidad y de los contactos era mucho más sencillo porque era mucho más acotado. Aquí si entra un caso la situación de expansión de los contactos estrechos puede ser muy amplia y eso dificulta muchísimo las tareas. Estamos en una fase de distanciamiento y no de aislamiento, de respetar los protocolos, de usar el barbijo y lavarse las manos”.

REFUERZAN CONTROLES

EN INGRESOS Y EGRESOS

Castellano informó que todas aquellas personas que estén yendo y viniendo a lugares que se encuentran en fase 1, al regresar a la ciudad deberán permanecer en dicha fase, y todos aquellos trabajadores que por alguna razón autorizada viajen a zonas de circulación comunitaria, fuera o dentro de la provincia, no podrán realizar las actividades habilitadas para la fase 5, sino que sólo podrán realizar tareas vinculadas a su actividad laboral.

"El significado o la impronta del decreto provincial, es proteger claramente la salud de todos los santafesinos y en nuestro caso de los rafaelinos, sin perjudicar la tarea esencial del trabajo, sin romper la cadena productiva y eso es lo que debe quedar absolutamente claro. Hay que cuidar la salud pero también la economía, y para cuidar la economía, se le permite a aquella persona que viaja seguir desarrollando esa actividad, pero lo que se le pide es no un aislamiento de 14 días, pero si que cuando vuelva a la ciudad o a la provincia, se mantenerlos en fase 1", subrayó el intendente.

El mandatario también remarcó que en una segunda instancia, “aquellas personas que vienen no por una actividad esencial sino que vienen para radicarse en a la ciudad o en la provincia, y vengan de otras provincias, ahí sí tendrán que hacer una cuarentena de 14 días para después sí empezar a gozar los beneficios de fase 5. "Esto es cuidarnos, cuidar la ciudad y cuidar la provincia y que entre todos tengamos esa responsabilidad y ahora esto se transformó en una norma".

En tanto Castellano explicó que además quienes ingresen o salgan de la ciudad, deberán contar con la aplicación Covid 19 y respecto a las multas o sanciones dijo que quienes no cumplan con las disposiciones establecidas, podrían recibir una multa económica, arresto o contravención por no cumplir la norma.

ARTICULACION CON

LAS CAMARAS

Respecto a la comunicación que se da entre el sector público y privado por las vinculaciones que la ciudad tiene con otros lugares del país, Castellano afirmó que existe un permanente contacto y articulación con la Cámara de Transporte y buscan cruzar la mayor información posible con la Cámara de Hoteleros para saber quienes se alojan en la ciudad. “Se nos escapa lo relacionado con el alquiler de algunos departamentos y por eso le pedimos a todas aquellas personas que no están englobadas en esta Cámara y alquilan departamentos, que nos avisen y llamen al 105”, dijo el intendente.

SITUACION DEL SISTEMA

SANITARIO LOCAL

El coordinador de epidemiología Dr. Roberto Vitaloni, al ser consultado en la videoconferencia desarrollada ayer por la mañana, sobre la capacidad de camas, ocupación, y respiradores con las que cuenta hoy el Hospital Jaime Ferré, respondió que “estamos en conexión permanente con el hospital, y después de 60 días sin casos se recuperó el trabajo diario y su polivalencia. La disponibilidad de camas está, pero de seguir esta curva vamos a tener que pedirle al hospital que se vuelva más Covid del que está en estos momentos. Las camas para Covid están reservadas”.

“Anoche tuvimos una charla con la gente de Ceres por la posibilidad de una derivación que finalmente no se ha realizado, pero están abiertas las puertas del hospital para recibir lo que necesitaran, tanto para la realización de algún estudio que aquí se pudiera llevar a cabo, como para una cama en terapia intensiva”, dijo Vitaloni.

El coordinador de epidemiología explicó que si esta situación sanitaria se acrecentara producto de la pandemia, se comenzaría a traccionar con el sector privado, y se suspendería todo lo que es programado.

LEVE RECUPERACION

DE LA RECAUDACION

El intendente Castellano se refirió a la situación económica y señaló que “evidentemente con la apertura de actividades que no estaban el mes anterior, no solamente las expectativas sino el movimiento económico fue mejorando y también la recaudación; no tenemos la abrupta caída del mes anterior, y esa recuperación nos ayuda mucho a poder cumplir con nuestra obligaciones, sobre todo en un mes donde debemos pagar el aguinaldo”.

Castellano dijo que es “casi seguro que volvamos a desdoblar el sueldo, tratando de cumplir siempre entre el 1° y el 7 que es lo que la ley pide y para evitar que se vaya a un paro. Vamos a cumplir también con el pago del medio aguinaldo como corresponde,. pero también garantizando la prestación de todos los servicios”.

Con información de La Opinión