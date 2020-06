Viotti duda de la honestidad de los titulares de la empresa YPF Sunchales

La empresa YPF Sunchales envió un pedido al Concejo Municipal para que haga explícita su autorización para la construcción de una estación de servicio en Luis Fanti y Suipacha, de Rafaela. Como se sabe, una cadena de versiones alimentadas por sectores políticos locales en medio de la campaña electoral rafaelina del año pasado, atribuyeron la decisión del Ejecutivo Municipal de construir una rotonda en esa intersección a la iniciativa de la construcción de la nueva estación de servicio, echando a correr el rumor generalizado de que la misma pertenecía a testaferros de dirigentes políticos locales. En la nota, que firma el socio gerente de la empresa, Omar Gerli, se hace mención a estas versiones, desmintiéndolas enfáticamente.

No obstante, la inversión de Gerli es llamativa. Leonardo Viotti, que planteó situaciones que ameritan respuestas del oficialismo. "El año pasado presentamos un pedido de informes acerca de la rotonda. Nosotros considerábamos que tal vez no era una obra que debiera hacerse con urgencia, que había otras obras que se necesitaban más que esa rotonda. Si la intervención de Fanti, obviamente que era necesaria", comenzó contando Viotti. "La rotonda fue hecha. Se había generado mucha especulación, respecto a la posible relación entre esa Estación de Servicio, específicamente se lo relacionaba con el sector del Intendente. A mí no me consta, no tengo seguridad". A aquella situación con aroma extraño ahora el empresario hace su presentación formal. Viotti cuenta detalles muy particulares y que deberán esclarecerse. "Ahora ingresó un pedido del dueño de este terreno. La cuestión es que invierte alrededor de 800 mil dólares por sobre este terreno, que no está habilitado. Lo que nosotros queremos saber es porqué esta persona se arriesgó a comprar un lugar que no estaba habilitado para hacer una Estación de Servicio; si alguien le dijo que ese lugar se iba a habilitar al respecto, o alguien le prometió algo. Hoy se le va a comunicar a la gente del Ejecutivo para que envíe a los funcionarios, para ver si alguien prometió algo", concluyó el Concejal radical. La pelota ahora está del lado del Departamento ejecutivo, que seguramente expresará -en la formalidad requerida por el Concejo-, que nada tiene que ver con la conducta del inversor que, en principio, parecería de un riesgo desmedido.

