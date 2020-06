Play Digital, la fintech de los bancos privados para competir con Mercado Libre, sumaría al Nación

El proyecto no es sencillo y aún tiene cabos por atar, pero sigue avanzando. Play Digital, la plataforma de pagos y transferencias lanzada a comienzos de año por los bancos Santander, BBVA, Galicia y Macro pero con invitación a que participen todos los bancos, ya tiene una lista de 24 socios, algunos que ya confirmaron y otros que están cerca de hacerlo.

Entre ellos, figuran los tres grandes bancos estatales, Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, esenciales para que el proyecto tenga caracter sistémico y una enorme masa crítica de clientes. Si bien aún no hay confirmación oficial, diversas fuentes del sector financiero aseguran que los tres tienen un firme interés en el proyecto y podrían el sí antes de la primera semana de julio, la fecha en que se espera que se cierre el primer gran paso: la conformación accionaria definitiva de la sociedad. Los servicios estarán en la calle, o más bien, en los celulares, en el último trimestre del año.

Según explican quienes participaron en las intensas reuniones entre banqueros vía Zoom de las últimas semanas, para confirmar el ingreso de los 3 bancos estatales hay muchos puntos a favor. La plataforma de Play Digital no interrumpe ningún proyecto individual de los bancos (como la exitosa Cuenta DNI del Provincia de Buenos Aires), les acelera su actualización tecnológica y abre una puerta a una digitalización de los servicios. Tampoco se ven ingredientes políticos que puedan provocar trabas.

Eso no quita que, en la empresa naciente, los bancos estatales no vayan a poner ciertas condiciones, acorde a su peso específico. Según se explica en algunos despachos, no quieren ser los invitados de sus pares privados y, desde luego, piden equilibrio en la toma de decisiones. Una de las vías para equilibrar los pesos es que los bancos tengan una participación accionaria equivalente a su market share en el negocio de tarjetas de débito y de crédito. Esa proporción de acciones estará acompañada de la inversión correspondiente para poner en marcha el proyecto.



En lo que hay poco para negociar es en el objetivo común que comparten bancos públicos y privados: crear un plataforma de servicios digitales que les permita contener la competencia de Mercado Pago y el mundo fintech.

Más allá de los 4 bancos fundadores y de los estratégicos bancos públicos, el proyecto también tiene sentados a la misma mesa a HSBC, Comafi, Itaú, Supervielle, Credicoop, Hipotecario, Piano, Banco de Córdoba, Comafi, Mariva, Banco del Sol, BST y los cuatro bancos provinciales del Grupo Petersen (Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos).

Todos ellos están pendientes de confirmación ya que como van a ser accionistas de una compañía necesitan, según el caso, atravesar controles internos, autorizaciones de sus controlantes e incluso, en algunos bancos extranjeros, un permiso del banco central de su país de origen. Si alguno decidiera quedar al margen como accionista, podrá participar como socio comercial de Play Digital en una segunda etapa, sin participación accionaria.



Si bien la empresa se llama Play Digital S.A., está claro que esa no será la marca comercial de la fintech de los bancos, que ya está definida pero sus responsables dicen tener guardada “en una caja fuerte”. Aspiran a develar el secreto y darla a conocer más cerca de su salida al mercado.

Una vez que se discutan tenencias accionarias y cuestiones legales, ¿cómo va a funcionar la billetera de los bancos? Estará disponible para todo aquél que tenga una cuenta bancaria en cualquiera de las entidades, con el objetivo de que el usuario tenga para elegir en su celular todas las formas de pago posibles: cuentas, tarjetas de débito o crédito, código QR y cualquier otra, con descuentos y promociones del banco o de la red, pudiendo elegir en cada caso. La app funcionará en forma independiente y también se accederá a ella a través de las app de cada banco integrante.

No va a salir a buscar a los comercios para ofrecerle procesar sus pagos en el llamado negocio de la adquirencia, donde juegan fuerte empresas como Prisma, First Data y, por supuesto, Mercado Pago, con una red de 700.000 comercios que reciben pagos con su QR. Aspira a cerrar acuerdos con todas las empresas adquirentes que puedan; tal vez lo hagan también con las fintech.



Los pagos con código QR, por normativa del Banco Central, deberán simplificarse en una única tecnología; es decir, se busca evitar que en el mostrador de un comercio haya tantos QR como billeteras electrónicas en el mercado. Esa unificación es otro punto de ventaja para el “play sistémico”, como lo llaman en los bancos.

Pero en las entidades destacan que el factor diferencial de la billetera de Play Digital residirá en el concepto de que una cuenta bancaria debe estar vinculada a una línea de teléfono celular. De esa forma, los pagos entre personas se hacen gracias a la agenda de contactos telefónicos. Si dos amigos se tienen agendados entre sí, podrán transferirse dinero el uno al otro sin necesidad de saber su CBU. El dinero volará de un número telefónico al otro (en realidad, de una cuenta a otra) con la velocidad y simpleza de un mensaje.

“Esta plataforma va a eliminar el intercambio de dinero en efectivo no comercial entre particulares. La plata que circula por el regalo escolar, la cena de los amigos, los préstamos entre familiares o cualquier otro motivo que requiera una ‘vaquita', ya no se pagará en efectivo siempre que el que pague y el que reciba tengan mutuamente sus contactos registrados en sus celulares. Y tengan al menos una caja de ahorro”, señaló a Infobae uno de los responsables de la fintech de los bancos.

Fuente: Infobae