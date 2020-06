La China Suárez, sobre la cuarentena: “Si se sigue extendiendo voy a terminar rapada”

La cuarentena está afectando a muchas personas, entre ellas a la China Suárez quien aseguró que si se extiende va a terminar rapada.

Ante el inminente anuncio de la extensión que se haría el próximo jueves, la actriz aseguró que de hacerse va a terminar prácticamente pelada.

Por estos días Eugenia “La China” Suárez transita las últimas semanas de su embarazo y en las redes sociales comparte tutoriales sobre maquillaje.

“Soy fanática del maquillaje, soy muy coqueta. No me cuesta, es mi forma de ser desde que soy chica”, comenzó diciendo en un video.

Y continuó: “Siempre me gusta estar bien. Cuando yo estoy así me puedo relajar, si no, no. Nunca me pongo un jogging y salgo a la calle”.

“Lo hago por mí, no es que lo hago para la convivencia o para Benjamín”.

Por otra parte, habló sobre sus cambios de looks: “En general me gusta, me pongo perfume cuando me despierto y cuando me voy a dormir, me cepillo el pelo. Me gusta, soy así”.

“Volví al pelo largo, no me hallaba con el pelo corto, me aburro rápido. No me sentía yo. Pelo corto, panza, era como todo demasiado”.

Ante la posible extensión del aislamiento advirtió: “Si se sigue extendiendo la cuarentena probablemente termine rapada, pero me siento más yo, no podía esperar a que me crezca”.

“Me hice las manos también. Estoy aprendiendo muchas cosas esta cuarentena”, señaló en su cuenta de Instagram.

Y finalizó: “Me hice las manos, el pelo, ya no sé qué más hacer. Me mandaron las extensiones y me hizo un Facetime para enseñarme a ponerlas”.

Es inminente el anuncio de la extensión de la cuarentena con restricciones mucho más estrictas.