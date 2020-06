Lionel Messi cumple 33 años: el espectacular homenaje del Barcelona

Lionel Messi, nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, cumple hoy 33 años y el Barcelona cambió su habitual plan de contenidos en redes sociales para dedicarse por completo a homenajear en su día al delantero argentino, su máximo goleador histórico con 629 tantos y acaso el mejor jugador de todos los tiempos.

Si bien lo reconocer como tal, el club blaugrana eligió recordar en este día una etapa clave del jugador, la de su formación en los distintos equipos juveniles del FC Barcelona hasta que dio el paso al Barça B, el anteúltimo al primer equipo.

La institución recuerda que incorporó a La Pulga cuando este tenía apenas 12 años. "Su pequeñez física contrastaba con su enorme habilidad para regatear a sus rivales sin cesar, rápida y descaradamente, y casi nunca perdiendo la pelota", dice.

Apenas llegado desde la Argentina, Messi se inició en Barcelona con el equipo Sub 14 que dirigía Rodolfo Borrell pero hizo su debut con el Sub 14 B. Tenía que hacerlo en ese preciso momento, para poder jugar en las categorías juveniles en toda Cataluña, ya que era un menor no comunitario. Si no lo hacía así no habría podido jugar ningún partido oficial con el FC Barcelona hasta los 18 años.

Su debut oficial en inferiores y el impacto de una grave lesión

Fue el 7 de abril de 2001 cuando disputó su primer partido oficial en los equipos formativos y rápidamente demostró lo que era capaz. Con el N°9 en la camiseta anotó su primer gol con una victoria por 3 a 0 en Amposta pero después de una semana todo volvió a salir mal. Fue el segundo partido de Messi con una camiseta del Barça, con el club Tortosa como rival. Aunque el equipo ganó 5-1, Messi fue retirado rápidamente debido a una fractura de peroné.

A causa de esa lesión, su confianza se vio acorralada pero Leo dejó en claro que su sueño era triunfar con el Barcelona. Después de unos meses de recuperación y viendo a sus compañeros de equipo desde las tribunas y con muletas, el rosarino superó la lesión y comenzó a entrenar con el Sub 14 A en la siguiente temporada, desde donde rápidamente pasó al Sub 16 B que dirigía Tito Vilanova, y aunque por cuestiones burocráticas debió esperar unos meses para jugar partidos oficiales finalmente participó en 10 encuentros, en los que marcó nueve goles.

Deslumbró en el Sub 14

Alex García, el entonces entrenador de esa división, fue el único que disfrutó de Messi durante toda una temporada. En 31 partidos La Pulga sorprendió a los técnicos, jugadores, rivales y fanáticos. Marcó 38 goles, de los cuales hubo cuatro hat-tricks. Ese equipo ganó La Liga y la Copa Catalunya, y en la final el argentino dio otra muestra de su grandeza.

Se había roto el pómulo y para jugar ese partido usó una máscara protectora en el inicio del encuentro pero después de siete minutos le dijo al DT que no podía respirar bien y se la sacó. Antes del minuto 45 ya había marcado dos goles y el resultado fue 3-0 contra el Espanyol. Finalmente el resultado fue de 4-1, con el Barça campeón.

El año de cinco equipos

En esa temporada, la 2003, Leo debutó con el Sub 19 B y llamó la atención del entrenador Juan Carlos Pérez Rojo, quien lo llevó en la segunda jornada de la Liga de Honor Juvenil para debutar contra Hércules. Messi no marcó pero fue importante para el triunfo final por 3-0. En los siguientes partidos el delantero anotó contra Nástic de Tarragona en un 7-0 y luego un hat-trick en una victoria por 8-1 contra Granollers.

El rápido ascenso del argentino fue tal que incluso llamó la atención del primer equipo, que necesitaba jugadores juveniles para disputar un amistoso contra el Porto en la apertura del Estadio Do Dragao. Era el 16 de noviembre de 2003 y Lionel Messi debutó con el primer equipo a los 16 años y 145 días.

Su progresión continuó y debutó rápidamente con el Barça C, luego dirigido por Pep Boada. Fue el 29 de noviembre de 2003 y esa división venció a Europa por 2-1, con Leo jugando los 90 minutos. No marcó en el primer partido para el Barça C, ni en el segundo, en el que jugó 90 minutos en la victoria contra Vilassar de Mar (2-1). Pero en el tercero se mostró en todo su esplendor con un espectacular hat-trick contra Gramanet B para asegurar los tres puntos en un gran partido que el equipo perdía 2-1 en el minuto 88 hasta que llegaron dos goles suyos en dos minutos (89 y 90) le dieron la victoria al Barça (2-3).

Después de 11 partidos con el Barça C, llegó la oportunidad de jugar para el Barça B, luego dirigido por Pere Gratacós. Fue el 6 de marzo de 2004 y jugó los 90 minutos en una victoria por 1-0 contra un equipo llamado Mataró. En ese tramo final de la temporada Messi jugó seis partidos con el Barça B mientras alternaba en el Sub 19 A, el Barça C e incluso el Sub 19 B.

Campeón de Liga con el Sub 19 B

Leo estaba listo para jugar en esa categoría durante los últimos tres partidos del campeonato. Llegó el clásico con el Espanyol, que si ganaba se quedaría con el título. Sin embargo, con Messi como líder, Barça ganó 3-1 y no solo privó al Espanyol de ganar la liga sino que también llevó a los catalanes al título después de una victoria por 7-0 contra Mercantil la semana siguiente, y una victoria por 1-0 contra Lleida el último día.

"Jugaba en todas las categorías y tenía amigos en todos lados. Lo que quería era competir, jugar, aprender, mejorar y sobresalir todos los días. Es un ganador nato", recordó Pere Gratacós, un ex entrenador del Barça B que tuvo a Messi durante las temporadas 2003/04 y 2004/05.

En total jugó 37 partidos oficiales en la temporada 2003/04 con el Sub 19 B, el Sub 19 A, el Barça C y el Barça B, además de un amistoso con el primer equipo, y anotó un total de 35 goles. Terminó la temporada jugando la juvenil Copa del Rey, y aunque el equipo no pudo clasificarse para la final después de perder ante Osasuna, tuvieron un gran torneo y Messi fue excelente: cuatro goles contra el Sevilla y un doble ante Osasuna en el partido de ida de las semifinales fueron dos de sus actuaciones memorables. Antes del final de esa temporada, Leo ya había hecho su debut con el Sub 20 de Argentina.

Alternando con el

En 2004/05, Messi se convirtió en jugador del Barça B, y esa temporada participó de entrenamientos y juegos con los futbolistas del primer equipo, que era dirigido por Frank Rijkaard. Leo jugó 17 partidos con la Reserva (marcó seis goles) hasta que llegó su debut profesional contra el Espanyol, el 16 de octubre de 2004. Su primer gol en el club del que terminaría siendo su máximo goleador histórico, en tanto, fue el 1° de mayo de 2005, en un partido ante Albacete.

"Era muy rápido física y mentalmente. Cuando tomaba una decisión, el rival ni siquiera lo había pensado", dijo Gratacós al explicar dos momentos importantes con el Barça B: "Hubo dos partidos en los que Messi dejó sin palabras a los fanáticos de Miniestadi. En el clásico contra el Espanyol ganamos 2-0, Leo dio una exhibición y marcó un gol, y el último día de 2004/05, cuando vencimos a Osasuna por 4-0, con él como rival directamente no se podía jugar. Fue reemplazado en el minuto 87 para que el Mini pudiera aplaudirlo y darle una gran ovación. Mereció decirle adiós al Mini así".

Estrella de la Copa Mundial Sub 20 y brillante en el Gamper

Su proyección fue tal que en 2005 fue la estrella de la Copa Mundial Sub 20 que se jugó en Holanda. El mundo quedó asombrado con las actuaciones del argentino que terminó con seis goles. Marcó en la fase de grupos, en la segunda ronda contra Colombia, en los cuartos de final contra España, en las semifinales contra Brasil y también en la final: un doblete para vencer a Nigeria. Un campeón Mundial Sub 20 y la Bota de Oro para el campeonato de la estrella de Rosario.

Después de esa actuación estelar llegó el Gamper 2005 contra la Juventus y la brillante actuación de Messi en el Camp Nou pasará a la historia. El mundo se puso de pie y a partir de ese momento Messi no volvió a salir del primer equipo. A partir de ahí se conoce la historia. Más de 600 goles, 34 títulos, seis Botas de oro y seis Balón de oro. Capitán y leyenda del FC Barcelona, ​​y el mejor jugador de todos los tiempos.