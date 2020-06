Italia 90: el gol de Caniggia que dejó a Brasil en silencio cumple 30 años

Cuando a los argentinos que andan por los 40 años les preguntan cuál fue el gol de la Selección que más gritaron, muchos, por no decir un montón, responden "el de Cani a Brasil". Cani es Claudio Caniggia, el Pájaro. Ese gol en los octavos de final del Mundial de Italia que dejó en silencio a Claudio Taffarel, y a todos los brasileños, cumple 30 años.

Italia 90 fue una gran explosión de emociones que nos llenó el alma. Un seleccionado que no jugó bien, que recurrió a todo lo que tenía para completar los casilleros que no podía llenar en lo futbolístico, y que le dio dos alegrías enormes a la patria futbolera: eliminar a Brasil en Turín y dejar afuera de la Copa a Italia en semifinales en Nápoles. La derrota con Alemania en la final, dolió. Pero no dolió tanto porque esos triunfos con sabor a hazaña fueron tan grandes que todavía hoy se disfrutan.

El 24 de junio de 1990, en el estadio Delle Alpi -que hoy ya no existe, donde lo demolieron se construyó el nuevo estadio de la Juventus- Brasil peloteó a la Argentina todo el partido. Pero Diego Maradona, con el tobillo a la miseria, le sirvió el gol a Caniggia a diez minutos del final con una corrida desde la mitad de la cancha y una asistencia cayéndose al piso. El Pájaro le marcó el pase picando del centro a la izquierda y cuando recibió la pelota no dudó nunca: quebró la cintura hacia afuera, desparramó el intento desesperado de Taffarel, y definió con el arco vacío. Casi no lo gritó. Abrió los brazos, la sonrisa se le salía de la boca, y se abrazó con Diego. Lo gritaron 44 millones de argentinos a más no poder.

"Es verdad que no lo grité, la emoción fue por dentro. No quiero quedarme solo con ese gol, pero seguro es el más importante de mi carrera y el que más se recuerda", dijo Caniggia al recordar el gol junto a Sergio Goycochea, uno de los héroes del 90 por sus penales contra Yugoslavia e Italia, en una entrevista en la TV Pública.

