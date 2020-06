El kirchnerismo busca avanzar en el Senado con la creación de una comisión investigadora del caso Vicentin

La oposición de Juntos por el Cambio amenaza nuevamente con no participar de la sesión convocada por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. El riesgo es que, en un debate remoto, no es visibilice la protesta opositora: no es lo mismo la imagen de bancas vacías que la transmisión oficial del canal de la Cámara de Senadores en la que apenas en algún momento se pueden mostrar cuadros en blanco.

El oficialismo volvió a convocar a los senadores con un temario que no incluye proyectos vinculados con el coronavirus. El acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio indicaba explícitamente que en sesiones remotas sólo se discutirían iniciativas relacionadas con la pandemia y sus efectos. Pero el kirchnerismo cambió las reglas e impuso su mayoría con el argumento de que se debe sesionar con un temario amplio frente a una sociedad que demanda soluciones.

Para esta semana la agenda incluye la creación de una comisión Bicameral investigadora del caso Vicentin que la oposición resiste. Ya lo dijeron en las últimas sesiones: la Justicia debe investigar y no el Congreso, aún cuando en otros casos hubo investigación parlamentaria.“No se entiende la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas, con toda seguridad, en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente”, consideró el bloque en una carta que entregó a la comisión de Asuntos Constitucionales la cordobesa Laura Rodríguez Machado.

La Bicameral fue propuesta por el senador más leal a Cristina Fernández de Kirchner, el neuquino Oscar Parrilli. La iniciativa, con dictamen de comisión firmado hace más de una semana, impulsa la creación de una Comisión Bicameral Investigadora de las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la agroexportadora. En caso de ser aprobada requerirán información para establecer la posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y a empresas que competían con aquella que tuvo una posición dominante entre el 2016 y 2019.

Bajo su órbita quedaría la facultad de establecer si existieron movimientos de fondos entre empresas del grupo y detectar posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos, y evasión fiscal. Además, buscarían esclarecer las posibles maniobras irregulares relacionadas con la relación crediticia celebrada entre del Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C. Y si los fondos de los créditos fueron a la campaña presidencial de 2015. Es decir: el objetivo es buscar responsabilidad en el entorno del ex presidente Mauricio Macri y los funcionarios que él designó.

Una vez creada, la comisión estaría integrada por seis senadores y seis diputados, repartidos proporcionalmente entre oficialismo y oposición. Tendría la potestad de exigir pruebas y practicar inspecciones o allanamientos además de citar a quienes crea necesario.

A todo eso se oponen en Juntos por el Cambio. Algunos senadores además plantean que para la creación de esta comisión, según el artículo 88 del reglamento, se requieren los dos tercios de los votos del pleno.

Sin embargo, Parrilli presentó un proyecto de ley que requiere simple mayoría y no dos tercios como una resolución del Senado. Así fue por ejemplo con la comisión investigadora del hundimiento del ARA San Juan.

De todos modos antes de ese debate, la oposición no quiere avalar que se avance por sobre el reglamento de funcionamiento remoto. Insistirán radicales y senadores del PRO con respetar lo consensuado a fines de abril. La estrategia ya les falló en sesiones pasadas con la discusión sobre el DNU de Macri por el que traspasó las escuchas judiciales del ámbito de la Procuración a la Corte y también la suspensión de la ley que creó las Sociedades por Acción Simplificada. Al oficialismo le alcanzó en ambos debates con la simple mayoría de la que dispone, es decir la mitad más uno de los votos.

Juntos por el Cambio dispone de dos herramientas: la denuncia y su ausencia, una ausencia que puede frenar todas las decisiones que requieran los dos tercios del cuerpo que integran 72 senadores es decir, 48. El oficialismo tiene 41 integrantes pero uno goza de licencia (José Alperovich) y Carlos Menem está internado. Habitualmente el Frente de Todos suma dos aliados con lo cual le sobra para la mayoría simple pero le faltan cinco votos para los dos tercios. El tercio opositor está integrado por los 25 representantes de Juntos por el Cambio más el interbloque del Peronismo Federal que preside el salteño Juan Carlos Romero y que comparte con Carlos Reutemann, Lucila Crexell y Clara Vega. En total son 29.

Cristina Kirchner convocó a los senadores para esta tarde a partir de las 15. El tiempo de los discursos se reparte proporcionalmente según indican los bloques. Se anticipa una discusión de alto voltaje.

A diferencia de las sesiones anteriores, el interbloque de Juntos por el Cambio analizaba dar el debate y ausentarse en el momento de la votación. Algunos en cambio pedían quedarse y votar en contra. Y apuntar al debate reglamentario para volver a acusar al oficialismo de no respetar las instituciones porque ninguno de los proyectos está vinculado con la pandemia de coronavirus. El Frente de Todos les reprochará no querer investigar.

En el orden del día se fijaron como otros temas de tratamiento un convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo celebrado con la OIT; un convenio sobre extradición entre las Repúblicas de Argentina y Rumania; y otro similar sobre extradición entre las Repúblicas de Argentina y Brasil.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Analia Argento