Encuentro Anual de ACDE: los empresarios se reunirán para compartir estrategias sobre cómo salir de la crisis

A principios de año, cuando se delineaban los objetivos y la modalidad del XXIII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), ninguno de los organizadores se imaginaban que se iba a desarrollar en forma virtual y en medio de una pandemia. El cambio de planes impuso nuevos objetivos: acercar al sector empresario al mundo sindical, político y de las ONG para trabajar en forma colectiva para salir de la crisis y mostrar cómo se reconvirtieron las compañías en medio de la cuarentena.

“Esta situación de crisis se enfrenta con la actitud emprededora del ser humano. Si bien el sentido siempre estuvo en mostrar el valor del empresario que nace como emprendedor, genera riqueza que luego se transforma en impuestos que vuelven a la sociedad, esto se transformó en la necesidad de mostrar que están haciendo las empresas frente a la crisis, trabajando con el sector público y social para mitigar los efectos”, explicó a Infobae Silvia Torres Carbonell, presidente del XXIII Encuentro Anual de ACDE y directora del Centro de Entrepeneurship del IAE Business School.

“Esta crisis empezó siendo sanitaria e inmediatamente se transformó en una pandemia económica que se está llevando vidas. El rol de los empresarios es central. Y del empresario cristiano que ve a su empresa como una organización de personas. Queremos alentar a la búsqueda de soluciones creativas para preservar a su gente. Necesitamos un Estado que acompañe y que crea en el rol del empresario como motor de la recuperación”, señaló Torres Carbonell.

La consigna del XXIII Encuentro, que por primera vez se realiza de manera virtual y tendrá lugar el 7 de julio, será “Emprender: Co-crear para reconstruir”. Los organizadores esperan que participen cerca de 2.000 personas —el triple que en ediciones anteriores— ya que la modalidad a distancia va a permitir que se sumen empresarios de todo el país. Para el cierre del evento fue invitado el presidente Alberto Fernández, que aún no confirmó su participación.

Entre los expositores estarán Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics; Pilar Rahola, escritora e intelectual española; Luis Secco, economista; y Fernando Oris de Roa, empresario y ex embajador argentino ante los Estados Unidos.

También habrá una mesa con la visión empresarial sobre el futuro de los medios y las tendencias en el periodismo con la participación de Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; Ricardo Kirschbaum, secretario General de Redacción de Clarín; José del Río, secretario general de Redacción de La Nación; y Gustavo González, presidente de Editorial Perfil.

Entre los ejemplos de emprendedores y empresarios que están trabajando con el sector público y social para mitigar los impactos de la pandemia estarán los casos de Seamos Uno (Silvia Bulla, Gastón Remy, Rodrigo Zarazaga S.J); Argentina en Acción (Gabriela Korovsky, Guadalupe Marín, Cecilia Peluso, Florencia Saguier); Simmov (Ezequiel Escobar y Andrés Jara, emprendedores y creadores de la aplicación); e Ipesa (Mariano Klas, presidente).

Sobre el diálogo de los empresarios con el actual Gobierno, Torres Carbonell destacó que hay canales abiertos. “Obviamente hay mucha preocupación por la crisis y por la pandemia económica y creemos que hay medidas que no contribuyen a fortalecer al sector empresario que en un 99% es innovador y honesto. Hay propuestas y la idea es ser un puente”, señaló la presidenta del encuentro. Y recordó el rol que tuvo la asociación empresaria durante la crisis de 2001-2002.

“Este tsunami es una oportunidad para redescubrir el espíritu emprendedor. Se ponen un juego los liderazgos políticos, empresarios, sociales, familiares, en una situación inesperada e incierta. La pobreza y la falta de empleo se van a profundizar en los próximos meses, por eso estamos generando puentes, vínculos”, aseguró Torres Carbonell.

“Le pedimos al Gobierno que cuenten con el sector privado. No solo que no lo ataquen. El Estado no puede avasallar los derechos y generar incertidumbre por los cambios en las reglas de juego. Es clave revalorizar la imagen del empresario como clave de prosperidad”, concluyó.

