Scioli a Vidal: "Me gustaría conocer su opinión sobre el espionaje en Provincia"

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, apuntó contra María Eugenia Vidal luego de que se conociera que forma parte de la lista de espiados por la denominada Mesa Judicial M bajo la gestión anterior. "Me gustaría conocer su opinión sobre el espionaje ilegal", remarcó.

"Tengo entendido que ella conoce muy bien a ese señor”, dijo Scioli sobre Vidal en alusión a Guillermo Berra, ex titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

En declaraciones a "Mañana Sylvestre", en Radio 10, Scioli señaló que le causó "asco e indignación" enterarse de que había sido víctima de espionaje ilegal.

"La información se recababa ilegalmente en lo que hacía mi gestión de gobierno, en mis amistades", explicó el exfuncionario al tiempo que calificó el accionar del gobierno anterior como un "modus operandi".

"Ahora nos estamos dando cuenta donde tenían puesta la energía: en vez de solucionar problemas estaban concentrados en generar odio", cuestionó Scioli.

"Se habló que habíamos pagado 900 millones de dólares de la corrupción a un banco de New York, pero era un bono que cancelamos antes de dejar la provincia", aseveró.

"Fui el el candidato presidencial que sacó el 49 por ciento de los votos, y la campaña era desacreditarme, destruirme. Se llegó a decir que el título universitario que yo tenía era trucho", recordó Scioli.

"Así avanzaban, de manera burda, como cuando dijeron que no era diputado cuando voté en el Congreso y tuve que presentar un certificado diciendo que todavía no era embajador", recordó Scioli.

El ex vicepresidente agregó: "No digo esto por mí, lo hago por respeto a la carga institucional que he tenido, por lo que me confirió el pueblo de la provincia, como vicepresidente del Partido Justicialista".

"Yo solo sé lo mal que la pasé, pero quien tiene una vocación política debe aguantar y soportar todo esto. Pero ya se están empezando a hacer públicas esas barbaridades, las personas que espiaban y los nombres que están saliendo", añadió.

Por último, Scioli cuestionó que, a la información que conseguían con los supuestos espionajes ilegales, se la usaba para "nutrir un expediente, y así era permanentemente: aparentemente todo lo que se decía era con información producida ilegalmente".

