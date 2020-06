En medio de la peor crisis de la historia, concejales aprobaron aumento de tasa

Este jueves se puso en marcha una nueva Sesión Ordinaria, que arrancó con un minuto de silencio por el fallecimiento de la Concejal MC Ana María Cardone de Madera, que estuviera en su cargo desde 1973 al 76 representando al Partido Demócrata Progresista. Posteriormente se procedió al tratamiento de los distintos despachos y al tratamiento sobre tablas de algunos otros proyectos.

Una de las iniciativas aprobada tiene que ver con la modificación de la Unidad de Cuentas Municipal (UCM), que determina el valor de los tributos que los rafaelinos deben abonar y que está contemplada en la Ordenanza Tributaria 2020. Tal como se había definido en su momento a partir de un consenso entre oficialismo y oposición, el aumento debe ser de manera progresiva, en función de la emergencia sanitaria y económica a raíz de la pandemia de Covid-19. La UCM quedó fijada en $2,78 pesos para los meses de septiembre y octubre y en $2.92 para los meses de noviembre y diciembre.

El concejal Jorge Muriel explicó que “como decía en la sesión fue una norma totalmente congelada y el Departamento Ejecutivo Municipal, tiene la potestad de revisar en un período no inferior a seis meses el valor de la UCM, que fija el valor de todos los tributos. Había una fórmula polinómica que se dejó de lado y de todas maneras el DEM como referencia subió una fórmula que daba alrededor del 15%; dos fórmulas en realidad, la discusión del año pasado sobre el índice de precios minoristas o precios mayoristas, en aquel momento el minorista daba un poco menos, ahora un poco más, entonces hicimos un mix que daba ese 15%. Todos conocemos las dificultades que está padeciendo toda la población, con donde la actividad económica está totalmente deprimida, fundamentalmente por la pandemia, y aplicar el aumento iba a ser una cuestión muy difícil”, manifestó el edil justicialista.

“Tampoco hubo paritarias y muchos de los empleados no han tenido aumento en sus remuneraciones, por eso decidimos entre ese 15% que tenía la necesidad el Ejecutivo de incrementar los tributos municipales para poder sostener la calidad de los servicios y hacerle frente también a futuros aumentos de los sueldos municipales, generamos una fórmula intermedia, que fue no aumentar en julio y agosto, y a partir de septiembre, octubre fijar un 10% de suba y en noviembre y diciembre 5%”, señaló Muriel.

Por otra parte el edil oficialista indicó que “el municipio deja de percibir casi 9 millones de pesos con todo este escalonamiento, pero le va a dar la posibilidad de llegar con un incremento de un piso para que cuando haya que actualizarla en diciembre no esté tan baja. Entendemos que es una herramienta justa para ambas partes finalizó.

Otros proyectos aprobados

Entre los temas planteados en la sesión de ayer, estuvo un Proyecto de Resolución, firmado en conjunto por Brenda Vimo, Marta Pascual y Alejandra Sagardoy. El mismo, reclama por la aprobación de la ley de paridad de género, que actualmente se encuentra tratándose en la Cámara de Diputados.

También se abordó y aprobó una iniciativa presentada por el concejal Leonardo Viotti, en la que pide explicaciones al Ejecutivo sobre qué acciones se realizaron para mejorar la situación habitacional de los vecinos que viven en asentamientos y loteos irregulares al oeste de la ciudad.

En tanto Jorge Muriel explicó el proyecto ingresado por el DEM, respecto a un reclamo de vecinos del sector, que regula el uso del suelo en barrio Los Arces.

Con información de La Opinión