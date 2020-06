El AMBA se aísla del resto del país por 15 días

“Si no hubiéramos hecho lo que hicimos todo sería más grave y tendríamos el sistema de salud colapsado”, aseguró Alberto Fernández al anunciar junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof cómo será la nueva cuarentena más estricta que comenzará la semana que viene. El Presidente detalló cuáles serán las 24 actividades esenciales que podrán circular por la zona metropolitana a partir de las 0 horas del lunes y explicó que la cuarentena estricta comenzará el miércoles 1 de julio y finalizará el viernes 17.

“Tenemos que aislar el AMBA del resto del país, porque el resto del país no están teniendo los problemas que tiene el AMBA. También tengamos que pensar estas medidas para el Chaco, que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la del AMBA, pero no trasciende como sí el AMBA”, sostuvo el Presidente.

“Miren, déjenme invitarlos a reflexionar un poco juntos. Llevamos ya mucho tiempo de aquel día en el que anunciamos que había aparecido un virus en Argentina que era difícil controlarlo. Les hablé de que era una batalla difícil porque peleábamos con una enfermedad que no teníamos cómo prevenirla ni cómo curarla. Viendo las experiencias de Europa y otras latitudes fuimos preparándonos para enfrentar la situación. Ya llevamos muchos días de lucha, de hacer frente al problema”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Dicen las encuestas que uno de cada cinco argentinos no está conforme con los mecanismos de la cuarentena. Y estoy de acuerdo, porque el 100% no hubiéramos querido aislarnos, seguir disfrutando de nuestra vida cotidiano y hacer que la economía funcionaría. Esa era mi ilusión cuando llegué el 10 de diciembre. Han pasado seis meses, y en esos seis meses nos tocó una muy difícil, que es enfrentar la pandemia”.



“El coronavirus es ese amigo invisible que uno nunca sabe cuándo termina de derrotarlo. ¿Cuál es la razón? Que aumentó la circulación y la transmisión del virus se hace mucho más fácil. Eso nos pasó. Sabíamos que íbamos a tener los problemas focalizados en los centros urbanos, y que había un riesgo muy claro en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que objetivamente es una sola cosa”, afirmó.

Minutos antes de las 12, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta llegaron a la Quinta de Olivos. Mantuvieron una reunión privada con el presidente Alberto Fernández de casi una hora. A las 12:50 empezaron a grabar el mensaje con los anuncios. Si bien la idea original era difundir las imágenes al mediodía, la grabación se prorrogó más de lo previsto, terminó a las 14:45 y salió al aire recién a partir de las 16.15.

Fuentes oficiales que participan de la producción confirmaron a Infobae que un primer intento por grabar el mensaje fue suspendido a los diez minutos por recomendación de los expertos en comunicación, lo que terminó retrasando todo el envío.

“El 97% de los casos que se detectan ocurren el AMBA. Y los últimos 20 días, el aumento de los contagios es llamativo. En los últimos 20 días, los contagios aumentaron un 147% y los fallecidos un 95%. Sabíamos que podía pasar, estábamos preparados para hacer frente. Como les dije el primer día, necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos los argentinos. Lo que estamos notando es que, con esta aceleración, tenemos que aliviar el ritmo de contagios y garantizar que todos los argentinos tengan la atención que merecen”, aseguró Fernández.

Y reiteró que “para muchos, es prolongar es un problema que tiene consecuencias económicas. Yo lo sé, pero quiero decirles algo: dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde 1880″.





El Presidente comenzó su discurso casi 20 minutos después de las 16

“Ayer se cayeron todos los bonos del mundo porque vislumbraron un rebrote. Quiero hacer una reflexión para que vean que Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena, es un remedio, el único que conocemos. De lo que estamos enamorados es de la vida, por eso la cuidamos tanto. Por eso nos pesa tanto ese número trágico de 1.000 personas que dejaron de estar con nosotros. Por eso estamos tomando estas decisiones. Pero quiero que todos entendamos que el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho este esfuerzo hubiera sido más grave”, detalló el Presidente.

También señaló que “más de 2.000 respiradores fueron los que incorporamos en el sistema de salud. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, y Axel (Kicillof) hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría sus sistema colapsado. Si Horacio (Rodríguez Larreta) no hubiera hecho su esfuerzo con el Detectar en los barrios populares, y no hubiera podido seguir a los contactos estrechos en hoteles, otros serían los resultados que estaríamos exponiendo. No tenemos que enojarnos con el remedio, tenemos que enojarnos con la enfermedad”.

“La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que no vamos a recuperar son esos 1.000 argentinos que nos dejaron. Y no podemos hacer que esos números crezcan”, insistió.

En su relato, Fernández señaló que “América Latina es el epicentro de la pandemia. Miren ustedes lo que logramos en este tiempo desde el 20 de marzo hasta hoy. Hemos logrado contener en mucho el número de contagios. La tasa de incidencia, la cual calcula cuántas personas se han contagiado cada 100 mil habitantes. No es el esfuerzo de un gobierno, es el esfuerzo de todos ustedes”.

Y a partir de los gráficos, detalló cómo fue el contagio en cada uno de los países: “Miren cómo creció Brasil, Perú, Chile. Piensen que Brasil hoy tiene cerca de 50 mil muertos y tiene cinco veces la cantidad de habitantes. Si la Argentina hubiera seguido la misma línea de Brasil, hoy tendría 10 mil muertos”.

“Miren Estados Unidos, Perú, Brasil. Chile tiene un tercio de los habitantes que la Argentina: diez veces más fallecidos por la misma cantidad de habitantes”, afirmó.

Y agregó: “Nos dicen que hicimos todo eso y que nos trajo consecuencias económicas negativas. Tienen a muchos países que se liberaron y sin embargo son exactamente los mismos que tiene la Argentina. Cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el problema económico no es la cuarentena, es la pandemia, y afecta a todos por igual”.





“¿Dónde está la injerencia de la cuarentena? En la cantidad de fallecidos, ahí uno se de cuenta que los esfuerzos tuvieron sentido. Hoy 25 de junio, eso se profundizó. En el AMBA se expandió el contagio y se expandió por gente que viene a la Ciudad y se va a Chaco llevando el virus. El mapa ya no está en blanco, está más salpicado. Vemos que el epicentro está en el AMBA. Hay otro epicentro que es el Chaco, pero tiene mucho menos tránsito de personas. Estamos viendo que el AMBA está contagiando al resto del país”, sostuvo Fernández.

Allí especificó: “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país, porque el resto del país no están teniendo los problemas que tiene el AMBA. También tengamos que pensar estas medidas para el Chaco, que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la del AMBA, pero no trasciende como sí el AMBA”.

“Nosotros vimos que tenemos, como consecuencia del crecimiento de los contagios, una necesidad en los hospitales. Desde el 5 de abril hasta hoy creció el uso de las camas de terapia intensiva. En el resto del país se están usando 38 camas, en el AMBA 424. En el AMBA el 54% de camas de terapia intensiva están ocupadas. Esto nos da una pauta muy seria de que tenemos que abordar el problema en esta región”, detalló el

Y ahondó: “Lo que le pasa al AMBA no es lo que le está pasando al resto de la Argentina. Y uno puede saber que en 20 provincias el 95% de los comercios están funcionando”.





El presidente Fernández encabezó el anuncio en el que se extendió la cuarentena hasta el próximo 17 de julio

“Vamos a disponer algunas medidas, que tienen que ver con el transporte público. A partir de las 0 horas del lunes quedará reducido su uso exclusivamente a los 24 servicios esenciales, dictadas en el primer decreto. Son esas únicamente las que van a poder seguir funcionando. El lunes, todos los que trabajen en servicios esenciales van a tener que sacar el permiso para circular”, explicó el mandatario.

“Vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente, sabemos que estas decisiones tienen una consecuencia económica, no lo desconozco. Si alguna virtud tengo es la de escuchar, sé los problemas que tienen los comercios, los profesionales, los autónomos. Tratamos de socorrerlos cómo podemos, el apoyo que dio el Estado roza tres puntos del PBI”, agregó.

El mandatario anunció también que el Gobierno nacional continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del AMBA, así como continuará con el pago del IFE a quienes lo necesiten en esa área, en Chaco y en algunas zonas de Río Negro. “Así, estaremos preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que son los salarios”, destacó.





Fernández recordó que “los comerciantes, los profesionales independientes, pueden acceder a un crédito a tasa cero. Que tiene que ver con lo que facturan y tiene un tope de 150 mil pesos, el banco se los va a otorgar en las tarjetas de crédito”.

“Vamos a intensificar la detección del virus. El plan Detectar nos permite, a quien se ha contagiado, dar el tratamiento que corresponda. A sus contactos de proximidad y poder tratarlos adecuadamente. Estamos tomando estas medidas para que ningún argentino se quede sin la salud que merece. Hemos dejado a un costado toda diferencia política, les pido que entiendan. Les pido que nos ayuden.

Si ustedes nos ayuden todo será más fácil. Si entienden que no queremos que nos pase lo de Europa, será más fácil. No saben cuánto valoro la libertad, pero les digo algo: para gozar de la libertad hay que vivir”, indicó el Presidente.

Sobre el final, Fernández se solidarizó con las familias de las personas que fallecieron con coronavirus en el país. “No bajemos los brazos. Entendeamos una vez más que los argentinos unidos somos capaces de los mejores resultados. Somos un gran país, una gran sociedad, no bajemos los brazos ahora. Hicimos tanto esfuerzo... Otro esfuerzo vale la pena”, completó.

Fuente: Infobae