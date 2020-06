Rial hablo de Marcela Tauro y lo destrozó a Ángel de Brito

Se lo había guardado durante semanas y solo lanzaba palitos e indirectas, pero Jorge Rial finalmente habló de su excompañera de Intrusos, Marcela Tauro, y de paso aprovechó para lanzar una crítica hacia dos colegas: Ángel de Brito y Pía Shaw.

Como si hubiese esperado hasta que la periodista cierre su pase a Fantino a la tarde, donde se reencontrará con Luis Ventura, el conductor de América compartió un tuit explosivo junto a la captura de una nota que hacía referencia las ofertas que el canal le había hecho a Tauro, según explicaron el presentador de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y la integrante de Informados de todo en El Espectador, el ciclo radial que comparten junto a Pilar Smith en la AM 950.

Según dijo el jurado del Bailando, a Rial no le gustó que se sepa que el canal quiso que Marcela regrese a Intrusos. “Estuvo la oferta para que vuelva, pero lo que le ofrecían era entrar en rotación y no fija como antes. Iba a ir dos veces por semana y no se iba a sentar más al lado de Rial. Jorge la quería tener lejos de todas las formas posibles”, declaró el conductor de LAM hoy por la tarde en su programa de radio, a lo que Shaw, quien forma parte de América desde hace años, agregó: “Dos personas que trabajaron durante 17 años, ¿no se llaman por teléfono después de una pelea?”.

Esas declaraciones fueron las elegidas por el padre de Rocío y Morena Rial para lanzar un contundente comentario en la red social del pajarito. “Cuando hablas por boca de gerente”, redactó el intruso.

Tras ese posteo, la figura de América fue indagado sobre si hay alguna posibilidad de que el reencuentro con su expanelista ocurra y que se frustre el pase al programa de Alejandro Fantino. “¿Vuelve la Tauro?”, le consultó un seguidor, a lo que él respondió con un determinante “no”.

El vínculo entre Jorge y Marcela finalizó a mediados de mayo, cuando discutieron en vivo luego de que ella hablara de una presunta denuncia a Juan Roccabruna, exrecepcionista de la clínica del doctor Rubén Mülhberger. El conductor le pidió que diga su fuente, algo a lo que la histórica integrante del programa de espectáculos obviamente se negó. Cuando fueron al corte, el enfrentamiento siguió y desembocó en la renuncia.

Fuente: Exitoína