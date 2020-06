Marina Calabró muy dura con Cristina Pérez y Rodolfo Barili

Luego de que se confirmaran varios casos positivos de COVID-10 en Telefe, en especial en el programa El precio justo que conducía Lizy Tagliani hasta hace pocos días, las autoridades de la emisora decidieron testear a las principales figuras del canal. Por tal motivo, el día miércoles Verónica Lozano hizo su programa, Cortá por Lozano, desde su casa y explicó que recién podría volver al piso cuando tuviera los resultados de su hisopado. Y lo mismo ocurrió con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, las caras visibles de Telefe Noticias, con la salvedad que estos últimos se enteraron de que sus estudios habían dado negativo justo en el momento en que estaban al frente del noticiero.

El hecho de que los periodistas recibieran los resultados de sus test en medio de un programa en vivo y los leyeran al aire, dio lugar a muchísimos cuestionamientos. Y una de las que no tuvo reparos a la hora de salir a criticar esta decisión fue Marina Calabró, quien desde la pantalla de El Nueve, dónde conduce Confrontados, se despachó contra sus colegas y las autoridades canal amigo.



“Estalló la polémica a partir de esta decisión de Telefe y de su noticiero central de comunicar en vivo los resultados de Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Resultados del test de PCR que se habían hecho creo que apenas 24 horas antes. La gente está enojadísima con esto en las redes sociales. ¿Por qué lo hicieron si no había contactos estrechos que hubieran dado positivo? ¿Por qué tan rápido el resultado? ¿Por qué especular con comunicarlo en televisión cuando era obvio, y es clarísimo, que el resultado lo tenían de antes? Si no, no se hubieran expuesto a semejante tensión. ¿Que hubiera pasado si alguno daba positivo?”, comenzó diciendo Marina al presentar el tema.

Después de que se abriera el debate sobre si estuvo bien o no la decisión de los conductores de Telefe Noticias, Calabró se preguntó: “¿No es un poco engañar a la audiencia, tratar de hacerle creer a la gente que esta viendo que en ese momento te estás enterando del resultado de un test que seguro sabías de antemano?”.

Y luego continuó con su opinión: “Me parece que el límite es el hecho de que si un canal no preserva su espacio central de noticias, ¿qué preserva? Si no nos importa la credibilidad de aquellos que nos cuentan lo que pasa en el día a día de la Argentina en el contexto de una pandemia, ¿qué es lo que nos importa? No hay límite. Y lo dice alguien que no tiene prejuicio de nada y que he hecho programas, entre comillas, amarillísimos. Pero, con este nivel de amarillez, yo no he visto mucho”.

En ese momento, Carlos Monti recordó que “por lo mismo a Santiago del Moro lo destruyeron”, haciendo referencia a las críticas que recibió el conductor por realizarse un test de sangre de coronavirus en vivo durante una emisión de Juntos Podemos Lograrlo. Y Marina le dio la razón. Pero aclaró que, en ese momento, el conductor pretendía “hacer docencia” junto al doctor Guillemo Capuya.

“Santiago quería mostrar, por primera vez en televisión, de que iba el test de anticuerpos. Y que la gente tuviera acceso a algo que era un mundo desconocido, más allá de que después se frivolizó y también cabe la objeción. Pero lo del noticiero, a mi criterio y a mi gusto, no tiene ningún fin didáctico. Es show, liso y llano. Podemos discutir si vale en todo contexto, si no importa la pandemia y el padecer de la gente con tal de hacer una décima más. Pero no digamos que eso fue constructivo a los fines de crear conciencia”, concluyó Calabró.

