Patricia Bullrich contra las medidas del BRCA: “Decretaba un dólar nada solidario y sin tope a ex presos políticos”

En las últimas horas, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó su descontento en relación a las medidas tomadas por el Banco Central. Específicamente, Bullrich se mostró en contra del punto 4 de la nueva norma que establece “transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país de asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional”. Su descargó lo hizo en Twitter.

De esta manera, la ex funcionaria de seguridad utilizó su cuenta personal para enfatizar: “Mientras le pedíamos al Presidente un plan para acompañar a los comerciantes y empresarios, el BCRA decretaba un dólar nada solidario, libre de impuesto PAÍS y sin tope a ex presos políticos”. De esta manera comenzó su discurso que tuvo más de 8 mil retweets y más de 16 mil me gusta en la red social de Twitter.

Para finalizar, Bullrich declaró: “Parece que en la Argentina del presente difícil, solo vale el pasado de algunos”. Así, la ex ministra demostró su enojo ante la medida tomada por el Banco Central. En medio de la pandemia, el Banco Central autorizó a víctimas de la última dictadura militar y a hijos de desaparecidos con residencia en el exterior y que reciban un resarcimiento del Estado, a acceder a la compra de dólares sin el recargo del 30%, el impuesto País.

Además, la decisión establece que podrán girarlo a cuentas de otros países. Luego del anuncio, el vicepresidente segundo de la autoridad monetaria, Jorge Carrera, argumentó que la disposición “es para casos puntuales de residentes en el exterior“. También, indicó que “la norma estuvo vigente hasta 2015, luego fue abstracta”. Y cuando el ex presidente Mauricio Macri “puso el cepo en 2019, deliberadamente se excluyó estos casos”.

Varios dirigentes de la oposición demostraron su desacuerdo y emprendieron una dura crítica en las redes sociales. Utilizaron una serie de hashtags como #DólarDesaparecido y #DólarTerrorista para causar más impacto y generar polémica. Además, la decisión en este momento genera rispideces cuando el país tiene muchos sectores de la población con problemas económicos debido a la cuarentena y a la pandemia.

