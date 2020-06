Miguel Ángel Pichetto, sobre el Poder Judicial: “Ahora va en busca de Macri”

El ex senador Miguel Ángel Pichetto insistió este domingo con la necesidad de que Alberto Fernández resuelva “el problema de la deuda” porque “pandemia más default es un cóctel destructivo para el país”. Al mismo tiempo, aseguró que hay “circularidad” en la Justicia, que “ahora va en busca de (Mauricio) Macri“.

El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio se mostró preocupado por la negociación de la deuda, que se fue prolongando más de lo esperado. “Espero que Alberto Fernández pueda resolver el problema de la deuda, porque pandemia más default es un cóctel destructivo para el país. Espero que pueda haber algún acuerdo. Hablan de que hay avances. Ese sería un punto de partida para poder reconfigurar su Gobierno”, planteó.

Por otro lado, se metió de lleno en temas judiciales. Pichetto sostuvo que se observa cierta “circularidad” en el comportamiento de la Justicia. “Ahora van en busca de Macri. Esto no le ayuda al país. Nunca estuve de acuerdo con mecanismos de detención arbitraria”, manifestó el ex funcionario rionegrino. Luego de remarcar estas cuestiones, pasó a hablar de la administración de la cuarentena.

De acuerdo con su postura, “hubo cuestiones que fueron daños autoinflingidos”, haciendo referencia al caso Vicentin. “La agroindustria es un sector dinámico privado. El Estado no tiene que intervenir en un concurso preventivo. Eso lo obligó a retroceder”, declaró en Radio Rivadavia. En este marco, determinó que Alberto Fernández “hace cosas que tienen una mirada ideológica negativa para el país”. “Hizo ayer una reivindicación de Chávez, habló con Lula, con Correa, pero esa gente no gobierna hoy y eso genera mucho resquemor en Brasil”, precisó.

En este sentido, pasó a hablar de las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil. “Te guste o no te guste (Jair) Bolsonaro, las relaciones con los países están por encima de los presidentes. Hablar con Lula implica tensionar las relaciones con Brasil. Las relaciones internacionales deberían tener una visión pragmática y no ideológica”, remarcó Pichetto.

Por último, hizo una reflexión sobre el futuro de la política Argentina y el mundo. “En el mundo hay un avance de los poderes ejecutivos que lleva a una debilidad de los otros poderes. Hasta que el Congreso no retome la actividad de manera presencial, no va a gravitar como lo hacía antes. El Poder Judicial está con una cuarentena prolongada. La apertura de los tribunales es fundamental. El Poder Ejecutivo tiene una centralidad que puede crear el riesgo del autoritarismo. No me parece que haya ocurrido de manera extrema. Vicentin era un caso extremo, pero dieron marcha atrás”, resaltó.

Para cerrar, sostuvo que los países desarrollados se están preparando para pedirle explicaciones a China” y precisó que “la elaboración de alimentos en el mundo requiere tener cuidados con el desarrollo industrial”.



