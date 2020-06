Carlos Bilardo no tiene coronavirus y su hermano explicó qué pasó: “Es para matarlos”

El ex DT está pasando por un delicado estado de salud y se indicó que Carlos Bilardo tenía coronavirus, pero su hermano contó qué fue lo que sucedió.

Carlos Bilardo fue trasladado a una clínica porteña, luego que se detectaran varios casos de coronavirus en el geriátrico donde vive. Como indica el protocolo, el ex DT fue sometido a un hisopado para determinar si él había contraído el virus.

El sábado, se confirmó que Carlos Bilardo había dado positivo en coronavirus, lo que generó una gran preocupación por su deteriorado estado de salud. Lo cierto es que se indicó que no estaba mal, y no había presentado síntomas.

Recordemos que en el 2017, Carlos Bilardo fue diagnosticado el síndrome de Hakim-Adams, que se trata de una enfermedad neurológica que indica el aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, lo que causa presión dentro del cráneo y esto conlleva complicaciones neurológicas como deterioro cognitivo o demencia, entre otros.

Pero en las últimas hora, fue Jorge Bilardo quien dio una feliz noticia: “Mi hermano no tiene nada , el laboratorio muy famoso se equivoco es para matarlos casi seguro vuelve al mismo lugar”, indicó haciendo referencia que en realidad no tiene COVID-19.

“No lo podemos ver por este tema de la pandemia, pero hablamos por teléfono”, había expresado días atrás Jorge, con respecto a cómo se encuentra Carlos Bilardo.

Y detalló: “Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”.