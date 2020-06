Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, contó sobre el día que “salió del clóset”: “Yo nunca sonreía”

Dyhzy es el hijo del presidente, Alberto Fernández, y luego de la asunción de su padre su perfil se elevó notablemente. El joven de 25 años es un gran usuario de las redes sociales, donde deja conocer algunos aspectos de su vida, responde a críticas y deja al descubierto el arte que realiza en el que define que realiza su expresión de género.

Lo cierto es que el joven ha sido el centro de críticas vinculados a su sexualidad, y que no dudó en responder en cada ocasión. Y este 28 de junio, en el Día Internacional del Orgullo LGBT, compartió en sus redes sociales cómo cambio su vida desde que “salió del clóset”.

“Fue hace 5 años aproximadamente, que yo decidí salir del clóset. Era un día como hoy, fue en junio casualmente, y no esta pensado pero fue en junio en el cual decidí que iba a vivir mi vida como yo quería vivirla y de la forma más libre posible con todo los miedos y la inseguridad que eso lleva”, comenzó contando Dyhzy frente a cámara.

Y detalló: “Lo hablé con todos mis afectos. Hoy haciendo retrospectiva, veo fotos mías de 5 años atrás y me doy cuenta de un montón de cosas que tienen que ver conmigo y tiene que ver con cómo era y como soy. Hay todo un concepto con cómo la sociedad te acepta o cómo te tiene que aceptar”.

Además, el hijo de Alberto Fernández e contó que durante aquellos años le dedicaba mucho tiempo al gimnasio y “tenía un cuerpo hegemónico”, con músculos, y aceptó: “Yo creía que eso me iba a hacer feliz, como ser aceptado y después me di cuenta que no”.

Repasando aquel tiempo, que fue muy duro para él, contó que ahora se da cuenta de detalles que antes pasaban por alto: “Viendo fotos mías viejas, de esa época y de antes también, me doy cuenta que yo nunca sonreía en las fotos porque realmente no era feliz y en el momento que empecé a ser feliz cuando tomé la decisión de aceptar todo lo que yo no quería aceptar de mi mismo”.

Todo lo que estaba haciendo era la “verdadera máscara” como para ser pasable en una sociedad. Son sensaciones que las recuerdo con tanta bronca”, agregó a la reflexión. Por último, Dyhzy, visiblemente emocionado indicó que no quería que nadie más sufra las cosas que él vivió.

Y cerró: “Yo Dyhzy o Tani, definiendome como un ser humano no binarie que atravesó diez millones de obstáculos para poder llegar a esa conclusión, puedo decir que soy feliz hace ya un tiempito porque hubo una comunidad que me contuvo, abrazó y me acepto como soy”.