El doloroso testimonio de Gloria Carrá: ”Es demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos”

En diálogo con la Radio de la Ciudad, Gloria Carrá reveló que cuando tenía 18 años fue víctima de abuso sexual y su testimonio conmocionó a todos dado que hasta el momento se desconocía que le había sucedido.

”Yo creo que estas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos”, contó Gloria en una entrevista con Agarrate Catalina. ”Nunca se sabe qué va a pasar con eso”, agregó. También, indicó que una situación como esa deja la ”mecha prendida” y que ”puede explotar en cualquier momento”.

Si bien hasta el momento no llevó a cabo acciones legales contra su abusador, señaló que no descarta que en un futuro lo pueda llegar a hacer. ‘‘No sé que puede pasar porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan”.

En ese sentido, aseguró no ”tener nada en mente” pero que ”en cualquier momento” eso podría ”explotar”. Por otro lado, durante la entrevista Gloria Carrá también habló sobre sus comienzos en la actuación, algo que empezó cuando ella tenía apenas seis años.

”Trabajo desde muy chica, si bien lo vivía muy bien era muy consciente de que estaba trabajando. Eso me ayudo a poder canalizar a través de la actuación muchas cosas que pasaban en mi casa. Cosas raras con mi mamá y con la familia”, señaló.

Actualmente, la actriz y madre de Ángela Torres está trabajando en la obra dirigida por José María Muscari, ”Sex”, la cual ahora tiene su versión virtual debido a la pandemia y se ha adaptado a los tiempos que corren.