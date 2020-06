Denunciaron al actor Juan Acosta por promover la marcha contra la “infectadura”

La extensión de la cuarentena provocó desde su inicio numerosos debates entre oficialistas y opositores, pero tuvo un episodio concreto que avivó la intensidad de la discusión: la calificación de “infectadura” que patentó un grupo de artistas e intelectuales para definir cómo se manejaba el gobierno nacional en el marco de la lucha contra la pandemia.

Esa definición generó un gran enojo en la Casa Rosada y propició una movilización que se realizó el pasado 30 de mayo en el centro porteño y en varias ciudades del país, para reclamar una flexibilización del aislamiento que le permita a la gente trabajar en libertad.

El hecho vuelve a ser noticia un mes después, porque el actor Juan Acosta fue denunciado como uno de los promotores de la marcha que provocó una violación de la cuarentena obligatoria: un particular lo denunció ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin, quien la envió a sorteo ante la Cámara Federal para que se decida qué juez debe intervenir y le tocó al juzgado de Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

En ese marco, el acusado consideró que se trata de una persecución contra su persona. “La sensación que tengo es que quieren callarme, el mensaje es: ‘Juan Acosta, no hables más’”, analizó el artista que desde hace años es un crítico permanente del kirchnerismo. “No fui el único que promocionó la marcha; si es por eso, que metan presos a todos los que no respetan la cuarentena en La Matanza cada día”, reclamó en declaraciones a radio La Red.

“A mí me apuntan desde hace rato porque critico al gobierno”, consideró Acosta, quien aclaró que él no defiende a Mauricio Macri, sino “la República y la gestión” del ex Presidente: “La vara se puso muy alta, hubo cosas que se hicieron muy bien y nunca se dieron a conocer”, argumentó.

“Yo no le tengo miedo y no me voy a callar porque alguien me dice que me va a meter preso”, desafió el actor. Un día antes había posteado en las redes sociales el siguiente mensaje: “La ciber patrulla está a full, la palabra es canal por donde respira la democracia, en la denuncia dicen que insto a la rebelión, a la sedición. No escuchaba eso desde la dictadura, que no decaiga, viva la República”.

En la misma entrevista, el artista aclaró que él en realidad defiende la cuarentena como estrategia para contener el avance del coronavirus en la Argentina: Violar la cuarentena no está bien, yo digo hagámosle caso al Presidente, pero no me voy a callar”.

“La vicepresidenta (Cristina Kirchner) violó la cuarentena y se fue a Cuba... Hace ruido cuando los que te denuncian hacen lo que quieren. Que metan presos a los delincuentes”, finalizó.

En el mismo tono se expresó la científica Sandra Pitta, una de las personas que firmó el documento contra el gobierno nacional, que se puso en guardia ante la posibilidad de que la Justicia también la ponga bajo la lupa: “Chiques, si me quieren armar una causa por lo de #infectadura se están metiendo en un lío internacional. No digan que no avisé”, advirtió en las redes sociales la investigadora del CONICET.

