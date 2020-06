Espionaje M: detuvieron a Martinengo, a los ex espías Araque y Sáez y otras once personas

La ex funcionaria de la oficina de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, de vínculo estrecho con el ex presidente Mauricio Macri, al igual que los ex espías Leandro Araque y Jorge Sáez , entro otros, fueron detenidos en el marco de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, según pudo confirmar Ámbito. La orden fue emitida por el juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien está al frente de la causa.

Martinengo es una estrecha colaboradora de Macri. Según la investigación, es quien recibía de manos de los espías de la AFI macrista los informes de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales, y luego se los entregaba al secretario privado del ex presidente, Darío Nieto.

Registros oficiales de la Casa Rosada, muestran que Martinengo mantuvo 12 reuniones con los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, desde mediados de 2018 a enero de 2019, y que como ya reveló Ámbito, Martinengo acompaña a Macri en la gestión pública desde 2007, cuando el ex presidente de Boca asumió como jefe de Gobierno porteño.

Para llegar allí, Martinengo se inició en la política militando en el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN), el partido político del ex militar carapitanda Aldo Rico. Fue directora de Seguridad en el municipio de San Martín y luego pegó el salto a la ciudad, de la mano de Macri. “Es un trabajo que vengo haciendo desde 2007 cuando el presidente era jefe de Gobierno, yo era la jefa de despacho, y el pedido de él era la cercanía de la gente”, contó Martinengo en diálogo con JLM Radio en marzo del 2019.

Los ex agentes de inteligencia están acusados de hacer espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, entre ellos la vicepresidenta la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante el gobierno de Cambiemos por orden de la AFI que conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Además de Araque y Sáez, el juez Villena ordenó la detención Facundo Melo, otro de los exespias acusados y más de una decena de personas.

Entre las otras personas detenidas están Emiliano Federico Mata, María Mercedes Funes Silva, María Andrea Fermani, y varios más. En total son 14 los detenidos, pero hay orden para 8 más.

Entre las víctimas de espionaje ilegal hay dirigentes de todos los espacios políticos. Incluso del propio macrismo, entre quienes están el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Hoy Ámbito publicó que Sáez pidió protección al juzgado federal de tras denunciar que un auto pasaba por la puerta de su domicilio tomando fotografías.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con información de www.ambito.com