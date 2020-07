¡Tajante! Guillermo Moreno arremetió contra el Gobierno Nacional

El ex funcionario de Cristina Kirchner criticó el accionar de Alberto Fernández con frases polémicas.

El ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández, expresando que “le falta peronismo”. Además pidió convocar a empresarios y sindicalistas para aportar ideas ante la pandemia. Enfáticamente, Moreno le pidió a la administración del presidente llamar a dirigentes que “tienen experiencia” para enfrenar la crisis económica.

En las últimas horas, el ex funcionario de Cristina Kirchner en declaraciones a la radio AM 990 señaló que al gobierno nacional “le falta peronismo”. También recordó la caída de la actividad económica de abril del 26,4%, e indicó que “en las grandes urbe la caída es mayor, y llega al 35 ó 40 por ciento”. Expuso su propio ejemplo y contó que su actividad de mayorista de artículos de ferretería sufre un 75% en caída de ventas.

Además de resaltar la parte económica actual, Moreno se refirió al presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Asumió esa dicotomía entre salud y economía, que es falsa, porque si no hay economía, no hay salud”. Y agregó que “hacer política económica en este contexto, es difícil”. Sumado a eso, cuestionó al gobierno por no convocar a economistas, empresarios y sindicalistas para analizar la crisis.

Le envió un mensaje al ministro de Economía de la Nación: “Con todo respeto hacia el ministro Martín Guzmán, que es joven y es un excelente economista, me pregunto si conoce o alguna vez habló con Hugo Moyano, Antonio Caló, Eduardo Eurnekian o algún dirigente pyme, que son los que tienen experiencia”. Y arremetió: “Con ese escaso nivel de conocimiento, hacer política económica es prácticamente imposible, porque del otro lado se dan cuenta de que no conoces nada”.

Con información de www.elintrnsigente.com