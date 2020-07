Se necesitan 48 salarios hoy para comprar un auto

En los últimos doce meses pasaron muchas cosas en el país que tienen un correlato en lo económico. Cambió el Gobierno, se entró en default y llegó la pandemia. Estas son algunas importantes para enumerar en un rápido repaso. En el sector automotor, los cambios también fueron importantes. Se pasó de un mercado de oferta a uno de demanda, por ejemplo, y se produjo una fuerte devaluación en el medio. Esto tiene su impacto en precios. Una forma clásica de comparar diferentes momentos es a través de los sueldos que se necesitan para adquirir un 0 km. Tomando como referencia junio del 2019 y el valor del salario mínimo vital y móvil de entonces y de hoy, se comprueba que, pese a tantas alteraciones el poder adquisitivo de los ingresos se mantuvo estable respecto. Si se toman algunos de los modelos más accesibles del mercado, se observa que en estos doce meses no cambió significativamente la relación de salarios necesarios para adquirir un 0 km. En promedio, se requieren alrededor de 48 salarios.

Es cierto que los valores de transacción varían ya que un año atrás existían muchas más bonificaciones que ahora. Sin embargo, aún tomando los precios de lista no hubo significativos cambios en estos modelos. Buena parte de estos ejemplos, incluso, no tenían descuentos en 2019. El dato a tener en cuenta es que si el poder de los salarios no se resintió en este tiempo por qué la demanda siguió cayendo. La explicación más razonables es que la mitad de las operaciones se hacen por financiación y las tasas de interés se dispararon lo que hace menos accesible al crédito. Otro tema a tener en cuenta es que los gastos de las personas en otros rubros le quitaron capacidad de ahorro que, en otros momentos, se podían destinar al consumo de bienes como los autos.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Horacio Alonso