Aguinaldo: la UCR propuso exceptuar a las Pymes de pagar cargas y contribuciones

El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados impulsa un nuevo proyecto de ley para aliviar la carga tributaria de las Pymes. El borrador del texto establece que empleadores y trabajadores del sector privado estén exceptuados del pago de aportes y contribuciones previstos en el aguinaldo 2020.

El proyecto fue presentado por la vicepresidenta del bloque radical Carla Carrizo y plantea la suspensión de esas cargas sociales y fiscales que integran Contribución Única de la Seguridad Social (CUSS) y a las obras sociales en el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a 2020, tanto para empleadores como para trabajadores del sector MiPyME.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el país hay 1.066.351 MiPyme, y constituyen sólo una parte de las 194.000 empresas que ingresaron al Programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP) que prevé renegociar plazos y montos en las cargas y contribuciones para los meses de abril y mayo. La iniciativa llega mientras avanza la recesión económica a raíz de la pandemia. Solo en la Ciudad de Buenos Aires cerraron 27.000 comercios y 40.000 empresas todo el país, según de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Si el Estado no puede pagar el aguinaldo en tiempo y forma, imaginemos el sector más pequeño y vulnerable de Pymes que no ingresaron al ATP que dispuso el Gobierno. En este contexto de crisis un derecho no puede ser vivido como un impuesto”, resaltó Carla Carrizo, autora del texto legislativo, quien advirtió que esta situación afecta principalmente a los comerciantes.

“Si realmente queremos proteger el empleo formal y evitar que el sector desaparezca no alcanza con renegociar deudas hay que ayudar. Nuestra prioridad debe ser estar junto a los comerciantes y el sector emprendedor de la clase media que sostiene el 62% del empleo formal en el país”, reclamó la diputada.

De acuerdo a los cálculos de Carrizo, la suspensión de estas obligaciones implica suspender para los empleadores poco más del 25% del salario anual complementario y para los trabajadores una deducción del 17 por ciento.

Es la segunda iniciativa legislativa que impulsa un sector de la UCR en pocos días en relación al sector Pyme, para que sea considerado por el oficialismo y el resto de las bancadas del Congreso. Otro de los proyectos que se presentaron busca condonar las deudas de los servicios públicos de los pequeños y medianos comerciantes.

El texto redactado por Carla Carrizo es acompañado por diputados de la UCR de distintas provincias, como Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez (Ciudad de Buenos Aires); Federico Zamarbide y Claudia Najul (Mendoza), Soledad Carrizo (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz); Gustavo Menna (Chubut); Gabriela Lena (Entre Ríos); Lidia Ascarate (Tucumán) y Gerardo Cipollini (Chaco); Estela Regidor (Corrientes); Lorena Matzen (Río Negro); Luis Pastori (Misiones), Ximena García (Santa Fe).

