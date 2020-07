Alejada de las cámaras e instalada en Mar del Plata, qué fue de la vida de Magaly Rodríguez ex GH

La edición de Gran Hermano (GH) que más se recuerda es la del año 2001, donde estuvieron encerrados Silvina Luna, Ximena Capristo, Alejandra Martínez, Gustavo Conti y Magaly Rodríguez.

En aquel momento Magaly Rodríguez tenía apenas 22 años y resaltaba por ser una llamativa rubia dentro de la casa de GH. Tras haber estado 56 días dentro de la casa, la joven pudo llegar a participar en obras teatrales en Carlos Paz con Carlos Sánchez y Laura Fidalgo, y en Mar del Plata con Paolo el rockero.

A pesar de tener varias ofertas de trabajo para quedarse en CABA a trabajar, Magaly prefiero rechazarlas y volver a su gran amor, el mar. “Rechacé dos propuestas para la TV, entonces me agarró un productor y me dijo que ‘sos muy querida por el canal, pero estás quedando muy mal porque no podés rechazar ofertas ahora que estás en el boom, si no estás segura te diría que rescindas el contrato y después veas’”.

A los dos días de haber tenido esa charla para que defina su futuro la joven lo hizo de manera determinante. “Estaba en la oficina de Marcos Gorban terminando el contrato y me dijo ‘que boluda sos’, con buena onda. Así que me volví Mar del Plata”, contó sin arrepentirse de su decisión.

Magaly contó que no se pudo acostumbrar a Buenos Aires y por eso se volvió a su ciudad. “Ese monstruo que es Buenos Aires, me asustó. No es que no lo hago porque no quiera o no me guste, es que no voy ni loca a Capital”, explicó hoy ya alejada de los medios, aunque aclara que todavía tiene contacto con algunos productores.

Tras volver a la ciudad que más ama, Magaly contó que tuvo varios trabajos, que se casó y tuvo dos hijos varones. “Son todo lo que me hace bien, vivo por ellos. Estoy separada hace tres años, tengo la mejor relación, es un muy buen padre”, afirmó.

Por último, contó que a pesar de los años que han pasado armaron un grupo de WhatsApp con los ex Gran Hermano de esa edición y que con algunos de ellos todavía se ven. “Con Silvina Luna y con Roberto Parra son los que más me veo, porque son los que más viajan. No voy para allá, a Buenos Aires le disparo”, confirmó.

“Hace dos años armé un grupo de WhatsApp, tenemos la mejor, cada uno con sus cosas, ninguno cambió su personalidad. El combativo es combativo, el chistoso es chistoso, el soberbio es soberbio. Todos seguimos con la misma personalidad, 20 años después”, cerró Magaly que alejada de los medios es feliz junto a sus hijos, plantas y el mar.