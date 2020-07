Romina Malaspina contó que quisieron secuestrarla y abusarla a los 10 años: “Me daban pánico los hombres”

Hace algunas semanas Romina Malaspina comenzó a trabajar en el noticiero de Canal 26. Su look le hizo sumar miles de seguidores en Instagram y logró que todas las miradas se depositaran en ella. Asimismo hubo quienes la criticaron, pero ella defendió su derecho a vestir como desee.

Sin embargo en las últimas horas la artista recordó en una entrevista radial con Ulises Jaitt un episodio que le tocó sufrir a los 10 años y que le marcó la vida. Había salido a andar en bicicleta cuando un hombre quiso secuestrarla para abusarla sexualmente.

“A los diez años sufrí acoso sexual. Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa. Justo pasó una señora y me pude zafar. Fue muy feo y muy traumático, porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros. Fue horrible y me acuerdo de todo. Me quedó marcado”, señaló Romina.

Hace casi dos años, en diciembre de 2018, cuando Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por presunta violación, la conductora de Canal 26 usó el hashtag “Mirá cómo nos ponemos” para contar por primera vez este traumático episodio. “Por varios meses apenas podía salir al colegio porque ME DABA PÁNICO ver hombres grandes por la calle. Fue lo más horrible de mi vida”, relató en aquella ocasión.