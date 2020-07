El duro pronóstico de Elba de MasterChef para Samanta de Bake Off: “Está en el horno”

La ganadora de MasterChef 2017, Elba Rodríguez, habló sobre el escándalo que salpica a Bake Off a tan solo unos días de la gran final.

La segunda temporada de Bake Off está llegando a su final, pero no libre de escándalos. Después de varios meses de intenso trabajo y esfuerzo por parte de los participantes, el reality de Telefe ya tiene a dos los finalistas. El próximo domingo 5 de junio se emitirá el último programa donde Samanta Casais y Damián Pier se enfrentarán para llevarse el premio de 600 mil pesos y convertirse en “El Gran Pastelero Argentino”.

Bake Off llega a su último programa con gran cantidad de sus seguidores defraudados por los escándalos. Entre ellos, posibles violaciones de uno de los puntos del reglamento que indica que es requisito excluyente que los anotados sean reposteros principiantes. Ese punto complicaría a Samanta y podría costarle una sanción por parte de los organizadores.

El tema fue abordado por Denise Dumas en Hay que ver, donde mostraron un video del año 2008 en el que Samanta Casais está haciendo una preparación en televisión. La conductora le preguntó a Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef 2017, si vivió algo similar en el reality que participó.

“No, esas cosas no se veían, ni tampoco se hablaban. Estábamos todo el tiempo con micrófonos abiertos, incluso a la hora de comer. Por eso me parece raro que se le haya escapado esto a la producción”, respondió Elba. Luego, disparó con fuerte comentario sobre la finalista de Bake Off: “Me parece que esta chica está en el horno con fritas. Acabo de ver el video y la verdad es que es impresionante”.

“Si hacen bien las cosas, se pueden hacer 10 mil temporadas más porque la gente banca el programa y te desconectás de la pandemia. Creo que todos estamos a la expectativa”, cerró la cocinera.