Perotti a fondo: Intervino el puerto de Reconquista que controla Vicentin

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario que detallaba irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.

El mandatario provincial firmó el decreto a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días.

Perotti indicó en el decreto de intervención que "por la magnitud, extensión, capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

A través del mismo decreto, Perotti designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.

El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.

El informe reveló que supuestamente “la Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque la Terminal A no efectúa un embarque desde el año indicado, no registra movimiento portuario alguno, situación que configura un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".

Además, "conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina que “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador Cynthia, matrícula 01478, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal".

El decreto añadió que “la Terminal B utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya y que el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas) y a un estacionamiento".

También puntualiza el decreto que "según surge de las actas del directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos una confusión de funciones y responsabilidades que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la fiscalización y control, que deriva en que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".

"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días "ante la gravedad de los hechos detallados”.

Fuente: La Capital