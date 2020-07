Causa supuesto espionaje ilegal: habló el ex secretario de Mauricio Macri y apuntó contra el kirchnerismo

Dentro de la causa por el supuesto espionaje ilegal llevado a cabo durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, fue allanado el ex secretario del mandatario, Darío Nieto. El joven, relató desde su casa, la situación por la que pasó y contó por qué cree que él no es el objetivo, sino que el “objetivo es Mauricio Macri”. En los allanamientos policiales se secuestraron notebooks, celulares y pendrives que están en investigación.

El ex secretario personal de Macri, quien lo acompañaba todos los días en la Casa Rosada brindó una entrevista en A24 a Eduardo Feinmann en la que expresó: “Yo nunca en mi vida conocí a ningún espía. Yo soy una persona de clase media”. Acto seguido relató su situación económica aclarando que no se había vuelto rico por trabajar para el gobierno anterior, sino que incluso tiene un auto modelo 2007, para evidenciar su estado económico.

“Siempre hice todo dentro de la legalidad, hice todo legal”, señaló Nieto en relación a su trabajo para el ex presidente. Y agregó: “Nunca me llegó un informe de Susana Martinengo”. Luego manifestó que la causa y los allanamientos que vivió “son secuelas del kirchnerismo”. El ex secretario de Mauricio Macri, está seguro de que hizo todo dentro de la legalidad, por eso no tiene miedo de ir preso.

Señaló que son ataques judiciales y que él no es el objetivo, “el objetivo es Mauricio Macri. Estoy 100% seguro que no es por mí, es por Macri”, enfatizó. Luego, continuo diciendo que “el plan de impunidad está incompleto si no deslegitiman a Mauricio Macri”. En relación a Susana Martinengo, aclaró que nunca recibió un informe por parte de ella y que no sabe si Martinengo recibió grupos de espías de la AFI. “Nunca lo hablé con ella, ni me comento nada”, expresó.

Finalmente el exs ecretario contó que recibió el llamado de Macri después de los allanamientos. “El día que me allanan Mauricio me llamo por teléfono, primero por contención y después me dijo que era un delirio que haya pasado por esto”, relató Nieto. Además expresó que después de los recientes sucesos tiembla y le cuesta dormir por las noches. “Yo confió en la justicia, estoy muy tranquilo con lo que hice en estos cuatro años, hice todo dentro de la ley”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com